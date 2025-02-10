亞冬運｜探遭圍毆受傷港冰球隊成員　李家超：全力保障運動員安全

哈爾濱亞冬會男子冰球C組中國香港與土庫曼的賽事昨日（9日）結束後，港隊運動員在比賽場地被個別土庫曼運動員襲擊而受傷。同樣身在當地的行政長官李家超高度關注事件，今早（10日）與文體旅局局長羅淑佩前往運動員村，探望三位受傷運動員。



他鼓勵港隊成員保持良好心理狀況，並已要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和文化體育及旅遊局跟進事件，全力保障港隊運動員的安全。



正在哈爾濱的行政長官李家超探望被個別土庫曼運動員襲擊而受傷的冰球隊成員（李家超FB）

正在哈爾濱的行政長官李家超探望被個別土庫曼運動員襲擊而受傷的冰球隊成員（李家超FB）

鼓勵冰球隊成員保持最好心理狀況

他關心和問候了三位運動員的健康狀況，並感謝醫療團隊對他們的悉心照顧。得悉三位運動員現時身體狀況並無大礙，今晚應可繼續作賽。他鼓勵港隊成員保持最好的心理狀況，以不受任何事情影響的專業態度作賽，並向冰球隊表達香港市民對他們的支持，鼓勵隊員繼續保持士氣，應對接下來的賽事。

正在哈爾濱的行政長官李家超探望被個別土庫曼運動員襲擊而受傷的冰球隊成員（李家超FB）

李家超鼓勵冰球隊成員保持良好心理狀況（李家超FB）

李家超指，港隊男子冰球隊連日來的亮眼表現令人自豪，而運動員在這次事件中保持冷靜和克制，堅守體育精神，展現出香港運動員的專業質素和體育道德，值得肯定。感謝當日在場觀眾和香港市民對港隊運動員的關心和支持，籲繼續為他們打氣，在亞冬會比賽中發揚香港精神，創下佳績！

亞冬運冰球比賽，港隊賽後與土庫曼隊爆發衝突，港隊3人受傷。（小紅書影片截圖）

港冰球隊小組賽勝土庫曼後 新華社：爆發激烈衝突

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，周日（9日）在男子冰球小組賽C組賽事中，港隊５：１贏土庫曼。新華社報道，兩隊在比賽結束後爆發激烈衝突，土庫曼隊3名球員因打架被處罰。港協暨奧委會隨後發聲明稱強烈譴責，指土庫曼運動員蓄意襲擊令港隊運動員受傷，並已向向國際冰球總會等單位交涉。受傷港隊球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。