高官見夏寶龍談滅赤、公僕減薪？　陳國基：大家商討香港未來情況

港澳辦主任夏寶龍在財政預算案發布前夕南下訪港，先到落馬洲河套區參觀，之後在深圳前海座談會聽取港府今年經濟金融工作。陪同參觀的署理行政長官陳國基今日（11日）出席行政會議前被問到如何向夏寶龍匯報港府財赤，對方有否明確指示港府滅赤，他沒正面回應，僅表示陳茂波等官員曾與夏寶龍「商討香港未來情況」，亦有向夏報告香港經濟情況，形容夏對香港經濟和金融業配合國家發展、融入國家發展大局有明確指示。



夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

見夏寶龍談滅赤、公僕減薪？陳國基：共商香港未來

夏寶龍上周六（8日）起一連三日到落馬洲河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區及鹽田港調研，陳國基與財政司司長陳茂波及七名局長均有陪同。

陳國基被問到夏寶龍有否明確指示港府滅赤，公務員減薪或凍薪是否考慮方案，陳國基沒正面回應，提到陳茂波及多名官員與夏寶龍「大家商討香港未來情況係點樣」，形容夏寶龍非常關心香港，亦對未來香港的經濟和金融如何配合國家發展、融入國家發展大局有明確指示。陳補充，當時有廣東省官員在場，聽到指示後「大家目標一致」，討論如何充分利用北都、河套發展有很大幫助。

夏寶龍一行人到訪深圳晶泰科技有限公司（港澳辦網站）

沒正面回應公務員減薪、凍薪 陳國基：既定機制嚴謹

公務員薪金方面，陳國基指有一套既定機制，會考慮包括香港經濟狀況、生活費用上升、士氣問題、公務員提出的要求等，整體考慮後每年都會提出建議，經特首會同行會商討再落實，是嚴謹和持之以恆的方法。

2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

再被問如何匯報財赤 陳國基：陳茂波有向夏報告香港經濟

陳國基之後再被追問夏寶龍與香港官員會面時，特區政府如何匯報香港財赤問題？陳國基重申向夏寶龍匯報了河套區情況，以及香港未來發展，下午陳茂波與其他官員在廣東有會議，向夏寶龍報告經濟情況。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

他說夏寶龍非常關心香港及肯定特首領導下的港府工作，冀香港盡力融入國家政策、大灣區政策，形容是非常重要。陳認為今次是好時機讓港府官員與夏寶龍溝通，明白中央想法，亦知道如何同廣東省好好合作。