【政圈風聲】UGL案不檢控　鄭若驊休假避風頭？　或許另有內情…

律政司早前以證據不足為由，公布不檢控涉UGL事件的全國政協副主席、前特首梁振英。特首林鄭月娥早前指，若社會希望知道更多理據，相信律政司司長鄭若驊日後很願意回應。惟包括《香港01》在內的多間傳媒，多日向司長辦公室查詢，卻未獲回覆。據了解，鄭若驊近日休假，而「無獨有偶」，其新聞秘書亦即將換人。 有政界中人直言，鄭若驊年初面對僭建風波「越解越亂」，歷史隨時會重演。

鄭若驊（左）新聞秘書高素梅（右）即將於下月調往北京，擔任駐京辦總新聞主任。（資料圖片）

梁振英涉收取UGL 5000萬元，未有隨律政司不予檢控而告一段落。泛民要求鄭若驊到立法會司法及法律事務委員會交代決定，建制派最初不表同意，惟話音剛落，林鄭月娥及行政會議召集人陳智思分別於周末及周日指，若社會希望知道更多理據，相信鄭若驊日後很願意回應。連林鄭也開聲，鄭若驊頓成風眼，社會開始期望她會回應。

惟包括《香港01》在內的多間傳媒，多日向司長辦公室查詢，卻未獲回覆，有指鄭若驊近日正休假，但原來情況可能另有文章。

《香港01》收到消息，鄭若驊的新聞秘書將會換人，現時正值交接期間。現任新聞秘書高素梅（Polly）即將於下月調往北京，擔任駐京辦總新聞主任，由曾擔任新聞處「行街隊」、專責陪伴特首及三位司長出席大型活動，現任保安局首席新聞主任麥智恆（Mackenzie）升任。Polly於現職擔任3年多，曾協助前司長袁國強處理多宗政治爭議事件，如DQ釋法風波，亦處理鄭若驊年初面對僭建風波。

立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬直言，周日起曾聯絡鄭若驊，至今未獲回覆。委員會周三召開會議，屆時會決定是否在下次例會加入議程，或召開特別會議討論UGL事件。有建制派稱，政府當局暫未有拉票，要求否決建議，他們隨時會順水推舟，起碼不會反對建議。

有政界中人指，鄭若驊上任後面對僭建風波，一直被質疑未能好好解畫，最終令風波越演越烈，建制派也難以幫忙。鄭若驊現時休假，加上新聞秘書即將換人，在這個尷尬期碰上UGL案這宗爭議案件，未知歷史會否重演？