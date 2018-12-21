英駐港總領使館派員赴泰菲四地　探訪在囚持BNO港人

英國政府網站昨天（20日）發新聞稿，指英國駐港總領使館最近派粵語人員到泰國、印尼、菲律賓和台灣，探訪服刑中持英國國民（海外）護照（BNO）港人。 英國政府表示，出於英國對BNO持有人的承諾，英國領事館職員會每年至少探訪或接觸在海外服刑中BNO持有人一次。

領事館人員探訪曼谷Klong Prem Central Priso。（英國政府網站圖片）

1997年香港主權移交後，擁有過BNO的港人可申請續領BNO出外旅遊。英國政府發新聞稿指，出於英國對BNO持有人的承諾，英國領事館職員會每年至少探訪或接觸在海外服刑中BNO持有人一次。

今年，英國駐港總領事館就與泰國、印尼和菲律賓大使館，以及台灣的在台辦事處合作，安排聯合領事探訪，40名BNO持有人獲准與操廣東話的英國領事館職員見面和談天，領事館職員可轉達家屬的口訊和派發當地中文雜誌，亦可透過探訪檢查囚犯的健康和福利狀況，尤其一些住在標準較英國或香港低的拘留設施。

從英國政府刊登的照片，可見一名領事館人員到曼谷Klong Prem Central Prison。去年6月，於泰國曼谷捲入一宗跨國衝關運毒案件的三名香港青年之一邱傑朗，就是住在這個監獄。

英國政府介紹，BNO持有人在香港、澳門、內地和英國以外地方旅遊時，有權獲得英國政府提供的領使服務。合資格的BNO持有人可要求獲得全球228地的領使服務，包括協助補領遺失、被偷、損毀或過期護照，因意外、住院、死亡和成為罪案受害者時提供緊急援助，其他亦有遣返、資金轉移和公證等服務。