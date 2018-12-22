6成受訪餐廳支持「走塑」　政黨促政府盡快立法勿「走數」

臨近聖誕，大大小小的派對都會上即棄塑膠餐具。一項調查發現，約6成餐廳負責人認同須減少製造塑膠垃圾，以及支持政府訂立時間表，立法禁用塑膠餐具、膠棍及飲管。 負責調查的民主黨立法會議員、兼環境事務委員會副主席許智峯表示，政府不應再以會增加中小型餐廳成本作為藉口，拖延立法禁用即棄塑膠用品，並期望政府為中小型餐廳提供經濟誘因，資助他們「走塑」。

許智峯冀政府盡快制定立法時間表，全面禁用塑膠用品。(資料圖片)

許智峯公佈在中環中小型餐廳對減塑意見的調查結果，調查於8月底至9月中舉行，以問卷方式訪問260間中小型餐廳。結果發現，近6成（58%）餐廳負責人認同應減少製造塑膠垃圾。同時亦有約6成受訪餐廳支持政府訂立時間表，立法禁用塑膠餐具、膠棍及飲管。

然而，調查同時發現，受訪餐廳仍然未有實際行動支持「走塑」。43%受訪餐廳表示，沒有留意到政府推出的減少使用即棄塑膠餐具的措施；47%沒有為堂食推出任何減塑政策，亦有40%沒有為外賣推出任何減塑政策。

許智峯認為，調查結果反映中小型餐廳對禁用即棄塑膠用品持可接受態度，政府再沒有藉口拖延，冀盡快制定立法時間表，全面禁用塑膠用品。他表示，政府除了跟3大快餐集團合作「外賣走塑」運動外， 亦應將計劃擴展至中小型餐廳，資助他們棄用即棄餐具，指經濟誘因有助改變市民及餐廳使用即棄塑膠用品的習慣。

許強調，立法禁用塑膠用品難免會有懲罰，或會引來反對，但他舉出膠袋徵費作為立法成功的例子，指市民起初或會不習慣，但最終都能夠接受。