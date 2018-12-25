斥入境處以特殊技能拒批林昶佐簽證荒謬　林卓廷：NBA唔洗嚟啦

台灣著名重金屬樂團「閃靈」原訂星期日（23日）赴港出席音樂節，惟因入境處拒絕批出工作簽證，主辦方惟有宣布取消演出，藝人何韻詩公開入境處發給樂團主音、時代力量立委林昶佐拒批簽證的原因，指他不符具備香港所需而又缺乏的特殊技能、知識及經驗的要求。 立法會議員林卓廷批評入境處的解釋荒謬，嘲日後對港的音樂、藝術和體育的交流不用再舉行，「NBA唔洗嚟啦，香港人都識打籃球啦！」

何韻詩指出，「閃靈」主唱林昶佐（Freddy）終於收到入境處回覆，並正式拒絕批出工作簽證。（何韻詩Facebook截圖）

對於入境處以考慮申請者是否具備香港所需而又缺乏的特殊技能為由，拒絕「閃靈」的工作簽證，林卓廷指，輸入外勞時，若某些工種現有的人手充足，政府有機會以此理由拒批簽證：「例如廚師，香港好多廚師，煮得到粵菜，呢個理由就有。」他認為，歌手情況不同，嘲諷「張惠妹嘅歌你搵鄭秀文去唱」是不可能：「如果咁，全世界嘅音樂交流、藝術交流，甚至體育交流都唔洗啦，洗乜嚟香港打表演賽？NBA唔洗嚟啦，香港人都識打籃球啦！」

立法會保安事務委員會副主席涂謹申亦指，「閃靈」的特殊技能是歌唱技巧，能夠吸引歌迷購票欣賞演唱會，與一般在屯門公園演唱的大媽不同，他又認為，林昶佐當選立委前曾以歌手身分赴港演出，質疑為何做立委後卻失去「特殊技能」：「你未做立委就有『特殊技能』，做咗立委就跌watt（失準），掛住做立委唔識唱歌呀？」涂謹申批評，以此理由代替政治原因拒發簽證是侮辱一名歌手。

外國記者會前副主席、《金融時報》編輯馬凱年中主持香港民族黨召集人陳浩天演講，之後遭拒絕延長工作簽證，政府至今仍未交代。

林卓廷表示，政府一般不會解釋，但這類個案都應該要交代，可能申請人欠交文件或要更改資料，只是今次的解釋非常荒謬，「解釋只會令人更震驚原來用個標準」。

涂謹申則自嘲可能外界一直鼓勵入境處交代拒批原因，「卒之用一個最白痴嘅理由來交代，然後突顯出香港政府係好stupid（愚蠢）。」