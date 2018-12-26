【王全璋案開審】團體中聯辦外抗議　何俊仁料王將被重判

被當局羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案於今早（26日）在天津開審，其妻子李文足欲往聽審被阻撓。 在香港，支聯會和社民連等多個團體，由西區警署遊行至中聯辦，抗議內地無理拘捕王全璋，要求釋放被困維權人士。

民主黨尹兆堅和社民連吳文遠等代表在中聯辦門外貼上請願信、示威單張及黑色的聖誕剪影後離去。（洪嘉徽攝）

因「709事件」被羈押的維權律師王全璋，被囚約3年半後，案件在今日開審。 在本港，包括支聯會、社民連和中國維權律師關注組在內等多個團體，約30人由西區警署遊行至中聯辦，抗議內地當局無理拘捕王全璋，又阻撓王的妻子李文足旁聽審訊，要求立即無條件釋放王全璋、周世鋒、胡石根、吳淦和余文生，停止對李文足及其兒子的打壓。民主黨尹兆堅和社民連吳文遠等代表在中聯辦門外貼上請願信、示威單張及黑色的聖誕剪影後離去。

社民連梁國雄表示，由已逝世的諾貝爾和平獎得主劉曉波開始，中國多次在「大時大節」的日子，例如趁聖誕節，西方社會正在休假期間，重判政治犯；又形容中國當局在「拆禮物日」開審是悲喜交集。

支聯會主席何俊仁預料，王全璋將會被重判，估計王被非法無理禁錮多日，在囚期間曾遭到不人道及酷刑對待，即使未有屈打成招，但相信在王不認罪的情況下，都難以獲得寬容的對待。

他又說，中國政府在華為首席財務官孟晚舟案件中，不斷批評拘捕孟晚舟的加拿大政府，指控加方不尊重孟的人權，但王全璋案卻無法得到同等對待，認為當中國斥責加方無視中國人權的說法只會為世界笑柄。