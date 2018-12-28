泛民敗兩補選　民主黨沈運華促審視「政黨唔講選票就返屋企訓教」

前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》，今（28日）邀請民主黨中央委員會成員、粉嶺畫眉山原居民村代表沈運華擔任嘉賓。 提及泛民於最近兩次的補選中相繼落敗，沈運華直言結果反映未能達到市民的要求，應研究選舉戰敗原因，重新審視發展思路，又直言「政黨唔講選票可以返屋企訓教」。

沈運華今日出席節目《議會內外》時直言，泛民建制在地區直選的64黃金比例被逐步擊破，應反省流失選票的原因。（資料圖片／李奕嗚攝）

今年311及1125的立法會九龍西補選中，專業議政姚松炎及工黨李卓人分別被民建聯鄭泳舜及建制代表陳凱欣擊敗。沈運華今日出席劉慧卿的網台節目《議會內外》時直言，泛民建制在地區直選的64黃金比例被逐步擊破，應反省流失選票的原因。

沈運華認為，選舉結果反映泛民近年未能回應市民訴求，令支持者感到無奈及灰心。他坦言，「政黨唔講選票可以返屋企瞓覺」，民主黨將召開集思會重新審視發展思路及方向，研究選舉戰敗原因，以吸引市民繼續支持。沈運華建議，民主黨往後可增加對本土議題的關注，包括普教中、簡體字、單程證等。

劉慧卿續提及，以中國維權律師關注組成員在日本出訪期間，被日本記者問到為何議員被DQ的情況屢次發生，但卻極少香港人抗議。（資料圖片／余俊亮攝）

港人漠視政治問題 沈運華批傳媒過度渲染

劉慧卿亦提及，早前以中國維權律師關注組成員身份到日本訪問，被日本記者問到為何議員被DQ的情況屢次發生，卻極少香港人抗議。沈運華慨嘆指，普遍港人要為生活奔馳，對政治事件儘管有所不滿，但不能放下工作走上街頭。另有市民因政治無力感而覺得香港「冇得救」，因而放棄抗爭。

沈運華又批評，傳媒過度渲染加深年輕人與泛民的對立，以64晚會為例，年輕人不參與是因從未經歷過有關事件，並非傳媒所指的敵對泛民。

另外，沈運華又引述港鐵主席馬時亨的名言「我地話比你聽OK就得」，認為政府如此的威權管治亦是令市民灰心的主因。

UGL案鄭若驊拒徵獨立意見 沈運華：政府部門逐步淪陷

自小居於粉嶺的沈運華在沒有對手的情況下，自動當選粉嶺畫眉山原居民村代表，笑言與被DQ的朱凱廸「同人唔同命」。律師出身的沈運華批評政府「龍門任擺」，根據鄉郊選舉條例第24條，只列明候選人需擁護基本法及效忠香港特區，朱凱廸亦已明言不支持港獨，惟現在卻因不反對市民提及港獨的權利而被DQ，認為政府此舉是政治決定，以行政手段作出篩選。

提到就UGL案、律政司司長鄭若驊拒絕徵求獨立法律意見一事，沈運華形容「呢件事好醜樣」，因前刑事檢控專員江樂士已直斥其非，但鄭若驊仍處之泰然。《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱，及台灣樂隊「閃靈」主音林昶佐申請來港工作簽證更被拒，可見近年各政府部門正逐步淪陷，令市民對政府失去信心。