《人民日報》稱人民「動起來」　為香港單獨關稅區地位「鼓與呼」

《人民日報》海外版發表題為《歲月靜好，香港安順》的署名文章，提到修改議事規則後的立法會「秩序重塑」，議事效率提高，與行政關係更為和諧，又提到「『港獨』組織被依法取締，非法『佔中』分子終於被置於法網之下，「正義就在身邊」。 文章又特別提到香港的獨立關稅區地位，稱「在中美貿易摩擦中，我們還看到不同的人們都動了起來，為香港的自由港和單獨關稅區地位鼓與呼，為國家決意改革開放再出發而振奮」

文章稱，「非法佔中分子」終於被置於法網之下，形容正義就在身邊。（資料圖片）

文章形容香港「歲月靜好」，包括高鐵開通，港珠澳大橋連接起三地，「走得更遠更快」、取消了強積金對沖安排、教育投資再創新高。

文章又指，香港更多青年走進政府參政議政，修改議事規則後的立法會秩序重塑，議事效率提高，與行政關係更為和諧，又提到「『港獨』組織被依法取締，非法『佔中』分子終於被置於法網之下，正義就在身邊」。

文章又特別提到香港的獨立關稅區地位，稱「在中美貿易摩擦中，我們還看到不同的人們都動了起來，為香港的自由港和單獨關稅區地位鼓與呼，為國家決意改革開放再出發而振奮」

另外，該文又指去年「同胞們」應更能感受到來自中央的關懷，因國家主席習近平多次對涉港事務作出批示，包括親自向「少年警訊」回信、對在港兩院院士來信作出重要指示，部署解決國家科研項目經費過境香港使用、科研儀器設備入境關稅優惠等問題。

文章又說，習近平亦會見港澳各界慶祝國家改革開放40週年訪問團，肯定「港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的」，並親自謀劃、親自部署、親自推動粵港澳大灣區建設，為香港更好地融入國家發展大局。