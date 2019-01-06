【政圈風聲】社區前進區選劍指油尖旺5席　撞區困局或化解？

區議會選舉今年11月舉行，前工黨成員兼主席胡穗珊有份牽頭成立的地區組織社區前進（社前）正積極備戰。召集人林兆彬透露，社前擬派人於旺角東、旺角南、油麻地南、旺角西，以及預計即將會進行補選的大南選區積極考慮參選。其中成員李國權，早前亦獲泛民選舉協調平台民主動力支持，很大機會出戰大南區補選。 而其他社前成員擬披甲的選區，雖然之前都有其他泛民政黨在民動名單上「報名」，但據知目前包括大南選區在內，其中4區迄今都沒有泛民人士進行地區工作，以現時距離區選不足1年來看，該4區的撞區危機或已化解。

社區前進區選劍指油尖旺5席，已退出工黨的胡穗珊也是社區主任之一。（資料圖片）

社前成立以來，一直活躍於油尖旺，林兆彬表示，組織理念為「社區執政」，爭取民主派在油尖旺區議會奪取過半數議席，以奪取區議會撥款及議程上的主動權；社前目前有5名社區主任分別在油尖旺的五的5個選區工作，分別為旺角東的林兆彬、旺角南的朱江瑋、油麻地南的胡穗珊、大南的李國權及旺角西的賀卓軒。

不過，由於社前未有加入民動平台，在該5個選區一直在泛民協調機制內獲得優先出選權。其中，即將進行補選的大南選區，以毛孟靜議員辦事處名義報名的九龍角落姜偉耀一度在民動名單獲得優先權，惟其後他因私人原因不再考慮參選，隨後九龍角落「換將」，以浸大學生李國章頂上，惟後者又萌生退意。早前民主動力召集人趙家賢雖表示，九龍角落仍有優先權，但據熟悉九龍角落的地區人士透露，自社前李國權獲民動推薦出戰大南補選以來，九龍角落未再派人在該區進行地區工作。

1. 林兆彬表示，社區前進理念為「社區執政」，爭取民主派在油尖旺區議會奪取過半數議席，以奪取區議會撥款及議程上的主導權。(李澤彤攝)

至於林兆彬所在的旺角東，消息指公民黨張佩琪的名字一度出現在民動優先名單上，而九龍角落關灝揚則排在第二順位候補，惟有地區人士指，二人都已無意在該區工作，換言之林兆彬成為目前唯一在該區工作的泛民社區主任。

而油麻地南及旺角南的情況亦類似。在民動名單上獲旺角南優先權的民主黨馬希鵬，到目前為止，都未在民主黨網頁社區主任名單上出現。由公民黨優先的油麻地南，據了解，亦未有派人落區。

最後，只有賀卓軒所處的旺角西，民動名單上報稱獨立的陳源彬仍在進行地區工作。換言之，社前有意出戰的5區當中，其中4區都暫時沒有同路人競逐。

有熟悉民動機制的泛民中人指出，不少泛民政黨都會利用機制一早於某些選區「落名」，實則無意派人參選，只是用該些選區當作「交換籌碼」，民動召集人趙家賢則表示，會繼續與地區持份者保持溝通，而早前在民動斡旋下，民主派就大南補選達成共識，亦可增進各方信任度和合作度。（資料圖片／張浩維攝）

有熟悉協調機制的泛民中人指出，不少泛民政黨都會利用機制一早於某些選區「落名」，實則無意派人參選，只是用該些選區當作「交換籌碼」，希望與其他政黨換取其他選區的優先權。

另外，也有民主派資深地區人士坦言，目前距離區選只剩下不足一年，部分民主派政黨至今未有在獲得優先權的選區派人進行地區工作，倘選前突然「空降」地區工作者，與長期在該區進行地區工作的泛民候選人「撞區」，最終只會為建制派「助攻」。

民主動力召集人趙家賢接受《香港01》查詢時則表示，民動會繼續與地區持份者保持溝通；又認為早前大南補選的協調中，各方在民動斡旋下達成共識，可成為良好契機，繼續增進油尖旺各地區工作者之間的信任度與合作度。