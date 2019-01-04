議員拍片率先睇：中環及灣仔繞道　行車線滲水位置完成修補

耗資約360億元的中環及灣仔繞道將於本月20日進行第一階段通車，屆時將和東區走廊連接，疏導交通。立法會交通事務委員會約10名成員，今(4日) 率先前往參觀繞道，據議員現場所拍的照片可見，繞道於中環由西入口處有三條行車線。而早前出現的滲水位，已完成修補。

中環灣仔繞道早前出現的滲水的位置，已經完成修補工程。(范國威提供)

陳恆鑌憂啟用首月會交通混亂

中環灣仔繞道全長4.5公里，連接中環林士街天橋及北角東區走廊，並將有四條連接路，接駁灣仔和天后的道路。由於當中約3.7公里，即約八成為行車隧道，隧道內設有通風和空氣淨化系統，以過濾車輛排放的廢氣，會將隧道內的車輛廢氣，帶到靜電除塵器和二氧化氮過濾器，有效減少空氣中的可吸入懸浮粒子和二氧化氮。新民主同盟議員范國威提供的影片可見，繞道於中環由西入口處有三條行車線，靠左的行車線通向灣仔、中間及右邊行車線則往北角及柴灣。而早前出現的滲水的位置，已經完成修補工程。

交通事務委員會主席陳恒鑌總結時稱，繞道工程做得非常好，但他關注開通首階段時，中環部分出口仍然封閉，會造成行車擠塞。他又引述路政署指，難以縮短餘下工程時間，他要求署方做好事先宣傳，但預計繞道啟用後第一個月會交通混亂。

中環灣仔繞道造價360億元，預計通車後由中環到北角東區走廊，只需約5分鐘。政府下周一將舉行記者會及安排傳媒拍攝繞道。

