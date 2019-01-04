大球場擬改建　陳淑莊：擔心灣仔運動場再陷被拆危機？！

康文署提交重建香港大球場的建議，將於大球場增設田徑跑道，發展成公眾運動場開放予市民，並滿足區內學校及社區對運動場地設施的需求。惟建議並未交代區內另一同類設施，早已成為學界體育「集體回憶」的灣仔運動場去向。 有議員擔憂，改建大球場，是為拆卸灣仔運動場鋪路；又憂慮大球場改建後，設施及交通配套上，未必能夠達到灣仔運動場的功能。此外，也有議員擔憂大球場改建後，區內交通難以負荷。 公民黨港島區立法會議員陳淑莊則表示，政府方案原意是以啟德體育園取代大球場功能。陳淑莊並估計政府最終會以大球場取代灣仔運動場，擔心為拆灣仔運動場埋下伏筆。 體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦指出，灣仔運動場雖則承載了市民集體回憶，惟這並非保留的必要條件，強調設施完備才至關重要，認為大球場改建後，設施及配套必須要比灣仔運動場更完善。

改建大球場，令人揣測區內另一同類設施灣仔運動場會否功能重疊而遭拆卸。（資料圖片）

灣仔運動場改建，源於啟德體育園項目，政府指日後項目落成，主場館將擁有五萬個座位，功能上與目前的大球場重疊，料會令大球場使用率下跌，因此需「地盡其用」。

馬逢國：政府拆灣仔運動場決心大 大球場改建後設施須更佳

然而，以啟德體育園代替香港大球場，不禁令人擔憂，兩個場地間是否能「無縫交接」。體育界議員馬逢國就指，無人可以保證啟德體育園一定如期完成，但他認為兩個場地接軌應該完全無問題，「兩個都是政府場地，時間表完全可以控制，大不了這邊未建好那邊就不要動工。」

馬逢國表示「我看到政府有很大決心……感覺政府沒有放棄過重置灣仔運動場。」（資料圖片/羅君豪攝）

被問到香港大球場改建是否意味政府下一步要取替灣仔運動場，馬表示，兩年前政府提出清拆灣仔運動場引起社會爭議，當時的反對聲音提到灣仔運動場具集體回憶，但認為這並非保留灣仔運動場必須的理由，對運動員而言，運動場設施完備才是發展體育的關鍵。馬指出，這亦是政府改建香港大球場最重要的關鍵，「反正都要整，點解唔整得比灣仔運動場更好？」他個人支持政府的方案，認為若香港大球場改建得宜，是三贏局面：會展擴建項目得以發展、香港大球場附近及灣仔的交通得以改善、體育場地可以提升。

啟德體育園難完全承接大球場需求 陳淑莊促政府作全盤規劃

啟德體育園將由新世界為首的財團興建及營運，合約為期25年，公民黨陳淑莊則表示，以商業模式營運的啟德體育園，收費或會比現時大球場昂貴，某些原先在大球場舉辦的大型活動，主辦單位未必會選擇移師啟德體育園，或依舊租用大球場設施。若灣仔運動場最終拆卸，她擔憂改建後的大球場，勢必難以滿足區大型活動、原本由灣仔運動場承辦的學界比賽，乃至區內體育設施三方面的需求，故促請政府交代灣仔運動場、啟德體育園及大球場的整體規劃。

陳淑莊又指，梁振英年代提出拆卸灣仔運動場，即遭到社會廣泛反對。她指出，雖然政府並非一定有需要按體育界和社區需求改建大球場，但有需要了解有關設施的真實需求，而非「一忽忽斬件式」規劃，令社會和體育界都無所適從；她促請政府清晰交代是否有計劃拆卸灣仔運動場，並對一系列大型體育設施作整體規劃。

公民黨陳淑莊擔憂改建後的大球場難以同時滿足大型活動，及原本由灣仔運動場承辦的學界比賽，乃至區內居民需求。（資料圖片/梁鵬威攝）

同樣是港島區立法會議員的區諾軒則表示，重建香港大球場，顯示政府意圖拆卸灣仔運動場，因政府在過往立法會討論啟德體育園時，已表示啟德體育園落成後功能將與香港大球場重疊，只要改建香港大球場，就可以拆卸灣仔運動場；而政府至今尚未交代如何確保啟德體育園恪守提供體育場地規定，例如協議、地契如何規管營運者須跟隨康文署規定，提供三分之二開放場地予體育用途，公眾至今全然不知。他認為，如政府拆卸灣仔運動場，只是為興建會展，從體育發展而言，絕不能接受。

身兼灣仔區議員的立法會議員謝偉俊則關注大球場改建後的交通負荷問題，他指，大球場目前主要承辦大型活動，每年次數不多，如日後大球場需滿足學界賽事、學校運動會及社區居民使用等大量需求，擔憂交通擠塞問題會加劇。他促請政府規劃時需聆聽居民意見，考慮提升區內交通配套。