業主最多擁1.5萬個單位　差餉寬減高達1.03億元

政府近年在《財政預算案》都推出寬減差餉措施，針對業主同時擁有多個物業，當局早前研究建議每人或每家公司，只有一個物業可享寬減。 財經事務及庫務局向立法會呈交補充資料，顯示在2018/2019年度頭十名獲最多差餉寬減的繳納人，排名首位擁有1.5萬多個物業，差餉寬減額高達1.026億元。

文件顯示，業主最多擁有1,5645個單位，在沒有差餉寬減下估計的應繳差餉額是3.73億元，差餉寬減額為1.026億元。(資料圖片/歐嘉樂攝)

文件指出，就2018/2019年度預計，可獲得最高差餉寬減額的首十名差餉繳納人，他們在沒有差餉寬減情況下的應繳差餉額估計約18.653億元，差餉寬減額總額為2.565億元。

業主最多擁有1,5645個單位，在沒有差餉寬減下估計的應繳差餉額是3.73億元，差餉寬減額為1.026億元。其次是分別擁有超過5,000個單位，差餉寬減額為2900萬元及2400萬元。

文件又指出，在2018/2019年度首十名差餉繳納人的租約中，有超過82%訂明租金不包含差餉，當中主要涉及非住宅物業。當局認為，這意味着所寬減的差餉會根據租約條款退還給他們的租金，並非業主受惠。

立法會財經及事務委員會上月曾討論有關建議，委員會意見認為，方案可能未能符合真正公平原則，以及建立新物業業權系統可能不符合「衡工量值」原則，並通過一項無約束力的議案，促請政府擱置研究。