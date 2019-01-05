【政圈風聲】游蕙禎復仇戰開打　鄺葆賢派人戰黃埔東收復失地？

區議會選舉將於今年11月舉行，其中2015年區議會選舉時，青年新政游蕙禎出戰黃埔東，對陣雙料議員經民聯梁美芬，但僅以204票的微差距落敗。 而隨著游蕙禎的立法會議席被DQ，難以再獲參選資格，非建制派2019年能否在黃浦東打贏復仇戰，一直成疑。不過，據地區人士消息，另一名前青政成員、黃埔西區議員鄺葆賢的團隊成員關家倫，已在黃埔東夥拍地區組織「紅土家」，密鑼緊鼓進行地區工作，並有意於今屆區選披甲。

游蕙禎2015年區選與當時仍是青年新政成員的鄺葆賢在黃埔東、西兩區「孖住上」，惟前者惜敗於經民聯梁美芬。（資料圖片/余俊亮攝）

紅土家facebook專頁上，亦可見關家倫密密落區。（紅土家facebook截圖） 游蕙禎2015年區選時，與當時仍是青年新政成員的鄺葆賢在黃埔東、西兩區「孖住上」，惟當時鄺以不足百票優勢，險勝西九新動力劉偉榮，游卻黯然落敗。區選一仗後，青政可謂打響名堂，但二人卻從此命運迴異。隔年的立法會選舉，游蕙禎在九龍西當選，鄺則退出青政，後來游蕙禎被DQ，則又是另一個故事。 二人在「政治聯繫」上分道揚鑣後，曾表示會在地區上保持合作。而本土派圈中也一直流傳，游蕙禎正從較溫和的本土派地區組織中，物色「影武者」反攻黃埔東，惟一直未有眉目。 直到近日，有人發現鄺葆賢團隊成員，曾在2017年特首選舉中，與一眾年輕中醫組成「十三同仁」名單當選為選委的關家倫（建測規園界選委關兆倫胞弟），正聯同「紅土家」，在黃埔東樹立印有自己名字的「易拉架」並密密落區。而「紅土家」亦是鄺葆賢牽頭成立。 《香港01》就此向關家倫查詢，惟截稿前未獲回覆。

關家倫是鄺葆賢助理，2017年曾與一眾年輕中醫組成「十三同仁」名單，當選為特首選委，其胞兄為建測規園界選委關兆論。（資料圖片）

有熟悉本土派人士指，青年新政2015年在黃埔兩區，雖然只贏得一區，但得票率不俗，其中有醫生背景的鄺葆賢更是擊敗三屆區選老將劉偉榮，拔除九西新動力其中一個重要據點，倘若再有擁有專業背景人士出戰黃埔東，相信可與黃埔西的鄺葆賢形成協同效應。不過，也有泛民地區人士認為，經歷上屆區選黃埔西失守，以及11.25立法會九龍西補選，李卓人在黃埔全取兩個票站，建制派勢必增加資源，到時鹿死誰手，尚難預測。

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另外，有地區消息亦透露，除關家倫外，「紅土家」成員、同屬鄺葆賢團隊的葉健榮亦開始於紅磡灣選區活動，有意挑戰當區的民建聯區議員林德成。不過，由於民主黨前紅磡區區議員任國棟亦打算轉戰紅磡灣，令二人面臨「撞區」。

葉健榮就表示，「紅土家」與關家倫在地區有緊密合作，大家都積極考慮參選今年區議會，而「紅土家」成員主要是一群紅磡街坊，希望從自己社區出發，親自將社區議題傳達給當區居民，目前他正關注紅磡碼頭對出新建都會公園的營運模式問題，以及紅磡道一段有蓋通道工程。

值得留意的是，若算上鄺葆賢自己，其團隊目前正在三個選區進行地區工作。