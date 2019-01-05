團體公佈fb媒體專頁熱門話題結果　最多「嬲嬲」的竟然係...

民意觀察研究中心今（5日）公佈「2018年熱門帖文及話題：Facebook媒體專頁分析」的調查結果，發現網絡討論度最高的話題是「颱風山竹襲港」，其餘為「立法會議席補選」、「一地兩檢」、「港珠澳大橋」等爭議性較大議題。 而在熱度最高的5個話題中，「政府」竟成為最熱門的關鍵字。民意觀察研究中心研究副主席陳偉強表示，結果反映市民對於政府在民生議題的處理能力不滿，認為政府需作反思，以免民怨積累，導致社會不穩。

民意觀察研究中心理事會主席鄧咏駿表示，大部分十大熱門議題上，都屬於政府工作力度不足。(李奕鳴攝)

民意觀察研究中心指，是次調查利用源大數據科技有限公司的網絡數據及分析平台，以有設立Facebook 專頁的媒體為分析對象，收集了去年1月1日到12月15日，共164個Facebook 媒體專頁的帖文及評論，並根據其熱度值分析網絡熱度最高話題。而熱度值是將在Facebook 上分享的次數，回覆的次數，及表達心情的次數各除以中位數，並按比例合加，所得數值為熱度值。不過，有關比例屬商業秘密，不能公開，因此出現雖然表達心情的數目頗多，但未能位列前列的情況。

民生議題熱度高 「政府」成熱門關鍵字

報告綜合首300個熱度值最多的帖文，列出10個最熱門的話題，首五位依次是「颱風山竹襲港」、「立法會議席補選」、「一地兩檢」、「港珠澳大橋」、「沙中線工程事件」、「『明日大嶼願景』計劃」、「2018至2019年度財政預算」、「梁天琦旺角騷亂事件」、「大埔公路九巴失事翻側意外」及「鄭若驊及丈夫住宅涉嫌僭建風波」。其中「颱風山竹襲港」的熱度值是1,276,762，遠超第二「立法會議席補選」的熱度值984,054。

報告亦整理了首五個熱門話題的評論的熱門關鍵詞，當中以「政府」出現的頻率最多，位列2次第一及第二，和1次第三。

陳偉強表示，比較兩年的評論的關鍵字，去年表達不滿時，比較集中在「意氣」上，例如列出政治人物的「花名」。(李奕鳴攝)

而在最熱門話題「颱風山竹襲港」中，Facebook 專頁「嬲嬲」最多的首五位帖文，大多與特首林鄭月娥及政府官員有關，包括「全程怒轟政府拒宣布停工 林鄭堅稱互諒互讓更適合」及「行政長官林鄭月娥見記者」，分別有6765及6054個「嬲嬲」，唯一例外是「網民二次創作 嘲諷港人末日都要返工」。相反，讚好最高的帖文是「山竹過後嘅香港一一記錄」，共有22764個「讚好」。

民意觀察研究中心理事會主席鄧咏駿表示，大部分十大熱門議題上，都屬於政府工作力度不足，包括鄭若驊及丈夫被指僭建，屬政府問責官員嚴重疏忽，以及沙中線種種工程問題，亦是政府監察工程不力，認為政府需反思。

去年亦有參與同樣調查的陳偉強表示，比較兩年的評論的關鍵字，去年表達不滿時，比較集中在「意氣」上，例如列出政治人物的「花名」，而今年的用字並非非理性及刻薄，而有關的內容亦較「實在」，認為市民真的覺得政府施政未如理想。他又指，今年並非「政治化到那麼嚴重，而是民生（議題）入到肉，大家覺得好慘」，認為政府在民生議題上未有做好。他希望藉此研究，讓林鄭月娥及特區政府認識到政府施政並非想像中好，「如果她願意看網上網民頗為理性的討論，其實敲響警鐘」，指特區政府在幾件大的民生事件上表現未如理想，應作反思。