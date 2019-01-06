【村代表選舉】首日選舉收12宗投訴　馮驊料投票率與上屆相若

2019鄉郊代表(原居民代表及居民代表)選舉今(6日)起連續兩個星期日舉行，選民須於中午 12 時至晚上 7 時的指定投票時間內到投票站投票。 選舉管理委員會主席馮驊今(6日)下午到沙田選票分流站巡視，他指截至下午五時，原居民代表選舉及居民代表選舉分別有11689及6637人投票，投票率為49.85%及49.06%，馮估計最終投票率與上屆選舉相若。

馮驊今(6日)下午到沙田選票分流站巡視，他指截至下午五時，原居民代表選舉及居民代表選舉分別有11689及6637人投票，投票率為49.85%及49.06%。（盧翊銘攝）

馮驊表示全日投票站運作順暢，直至下午五時選管會共收到12宗投訴，當中8宗有關投票資格，2宗涉及拉票活動。他提醒選民，鄉村選舉比地方選舉有更嚴格居住要求，選民必須一直及仍然在選區內居住滿三年方享有投票權，「如果已搬走，即使選民登記冊未及更新仍然無權投票。」

被問到民主派議員朱凱廸被撤銷村代表選舉資格會否影響投票率，馮驊回應指不評論。

除去部分已自動當選的鄉村，全港共有168條原居民鄉村及133條現有鄉村的村代表候選人需要選舉，今（6日）首先進行投票的地區為離島北區、沙田、西貢及元朗。

由立法會議員朱凱廸聯同南區區議員司馬文等人發起的《綠色鄉村約章》成員中，司馬文所以在的檳榔灣今日投票。其餘三人包括北港何潔儀、海下David Newbery及浪徑Herve Bouvresse的選區於下周日（13日）投票。

另外，1月20日為街坊選舉投票日。全港兩個墟鎮中只有長洲需要進行選舉，坪洲墟鎮早前已透過自動當選產生結果。