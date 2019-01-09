聶德權：部分議員與中央溝通有憂慮　貿然重啟政改不負責任

民主黨涂謹申今（9日）於立法會大會上提出質詢，問及政府會否重新考慮盡快就2022年行政長官和2020年立法會的產生辦法展開公眾諮詢。涂謹申表示，歷屆特首推動政改都具爭議性，但仍會盡力而為，質疑特首林鄭月娥和現屆政府已承認失敗，僅「一味唸經」稱會製造氛圍。 政制及內地事務局局長聶德權回應指，明白大家對普選的訴求，惟他稱貿然重啟政改會激發矛盾、引起部分人士激烈行為，影響社會環境和經濟，強調必須審時度勢。

涂謹申表示，歷屆特首推動政改都具爭議性，但仍會盡力而為，質疑特首林鄭月娥和現屆政府已承認失敗，僅「一味唸經」稱會製造氛圍。（羅君豪攝）

民主黨胡志偉稱，營造政改氛圍和共識屬特首和政府責任，若特首未能完成是否失敗、需要問責？聶德權強調社會氛圍需視乎社會、特首和中央三方能否達成共識，但他認為目前立法會和中央的溝通渠道未能打開，貿然重啟政改並不負責任。

胡志偉再追問特首選舉是否已受中央831框架限制，必須在831框架下重啟政改討論？聶德權回應指，831方案屬人大常委會2014年所作決定，認為政改舉動不應只聚焦於831。他稱目前議員對於與中央溝通和接觸都有不少考慮和憂慮，認為需要在有把握時重啟政改。聶德權又稱，831方案具法律基礎和效力，要視乎各方能否在共同法律基礎下溝通。

民建聯蔣麗芸則表示，英國當日就應否脫歐進行公投，惟當日支持的市民隨即後悔要求留歐，其後經投票發現支持留歐的人多於脫歐，她能「揣測涂謹申議員認為當日831屬好方案」，問聶德權會否與立法會議員就831方案進行諮詢？涂謹申隨即需要澄清蔣麗芸正揣測其意思，強調自己並非支持831方案。

民主黨許智峯稱，若爭取普選即激起社會矛盾、香港之後都會沒有普選，問及政府何時曾製造氛圍達至真普選。聶德權強調上屆政府曾嘗試但不成功，故認為重啟政改必須有成事的可能，他預期社會會產生矛盾，但大家應作好溝通理解。