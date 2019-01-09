蔣麗芸「揣測」831屬好方案　涂謹申：佢好似講緊棟篤笑

民主黨涂謹申今（9日）於立法會大會上提出質詢，問及政府會否重新考慮盡快就2022年行政長官和2020年立法會的產生辦法展開公眾諮詢。涂謹申表示，歷屆特首推動政改都具爭議性，但仍會盡力而為，質疑特首林鄭月娥和現屆政府已承認失敗，僅「一味唸經」稱會製造氛圍。 民建聯蔣麗芸一度指涂謹申是希望以831框架落實普選，「揣測」對方認為831框架屬好方案；惟涂謹申隨即反駁，稱「佢好似講緊棟篤笑咁」。 政制及內地事務局局長聶德權回應指，明白大家對普選的訴求，惟他稱貿然重啟政改會激發矛盾、引起部分人士激烈行為，影響社會環境和經濟，強調必須審時度勢。

涂謹申表示，歷屆特首推動政改都具爭議性，但仍會盡力而為，質疑特首林鄭月娥和現屆政府已承認失敗，僅「一味唸經」稱會製造氛圍。（羅君豪攝）

蔣麗芸表示，英國當日就脫歐進行公投，惟當日支持的市民隨即後悔要求留歐，其後民調顯示支持留歐的人多於脫歐，故她「揣測涂謹申議員認為當日831屬好方案」，問聶德權會否就當日立法會修訂特首產生方法進行諮詢、會否考慮與特首和中央商討啟動機制？

涂謹申隨即表示：「主席，你頭先都聽到啦，佢揣測我嘅想法，我係咪可以澄清，因為佢好似講緊棟篤笑咁，搞到大家都笑」，立法會主席梁君彥問及蔣麗芸是否揣測涂謹申說法，蔣麗芸稱「因為我見到佢有提出，所以我相信佢想盡早落實政改，假如係會唔會喺佢希望通過831方案呢」，涂即反駁並強調自己是反對831方案。

民主黨胡志偉稱，營造政改氛圍和共識屬特首和政府責任，若特首未能完成是否失敗、需要問責？聶德權強調社會氛圍需視乎社會、特首和中央三方能否達成共識，但他認為目前立法會和中央的溝通渠道未能打開，貿然重啟政改並不負責任。

胡志偉再追問特首選舉是否已受中央831框架限制，必須在831框架下重啟政改討論？聶德權回應指，831方案屬人大常委會2014年所作決定，認為政改舉動不應只聚焦於831。他稱目前議員對於與中央溝通和接觸都有不少考慮和憂慮，認為需要在有把握時重啟政改。聶德權又稱，831方案具法律基礎和效力，要視乎各方能否在共同法律基礎下溝通。

民主黨許智峯稱，若爭取普選即激起社會矛盾、香港之後都會沒有普選，問及政府何時曾製造氛圍達至真普選。聶德權強調上屆政府曾嘗試但不成功，故認為重啟政改必須有成事的可能，他預期社會會產生矛盾，但大家應作好溝通理解。