【國歌法】 學生識唱唔識解！　中學生：國歌同萬里長城有關？

政府今天（9日）公布《國歌條例草案》， 條例訂定為了體現《國歌法》第十一條的精神，草案第9條規定教育局局長須就將國歌納入小學教育及中學教育發出指示。 未有立例前，現時全港大部份中小學都有已在校內通識課、音樂課或語文課上教授國歌，《香港01》採訪發現，不少學生、包括不諳廣東話的少數族裔學生都能琅琅上口唱國歌。但大部份都不求甚解，只記得發音和旋律，不理解國歌的背境和意思。有小學生更誤以為國歌的內容與興建萬里長城有關！ 大多數學生來自南亞裔或小數族裔的中學校長表示，推行國歌教育有助學生建立自我形象和身份認同。

全港大部份中小學都有已在校內通識課、音樂課或語文課上教授國歌，《香港01》採訪發現，不少學生都能琅琅上口唱國歌。但大部份都不求甚解，只記得發音和旋律。(資料圖片/盧翊銘攝)

小學三年級的譚同學能唱出完整的國歌，但被問到知否歌詞意思時，譚同學稱:「講緊工人好辛苦起萬里長城。」就讀中二的王同學則表示不太清楚國歌的意思，「以前老師好似講過，但唔太記得」他認同唱國歌時態度應該莊嚴，但在重要場合唱便已足夠，「多唱幾次無咩大差別」。被問到是否支持國歌法立法，王同學同意國歌的權威應受保護。

本地學生對國歌的了解都是「半桶水」，非中文為母語的少數族裔學生情況更甚。身為少數族裔的9歲小學生Yamna能夠以清晰普通話唱完整唱出國歌，然而Yamna卻不明白箇中含意，僅一臉雀躍地告訴記者唱國歌時感到開心:「因為我喜歡唱歌」，但她同時向記者表示，自己也喜歡唱校歌和其他老師教的兒歌。

其他較年長的少數族裔學生亦僅記得一兩句零星歌詞，中六的Ikra表示雖然低年級時學過，但平時在校很少機會唱，加上因語言問題，背誦歌詞對她而言已經很困難，更枉論知悉其歷史背景。就讀中六的Nimrah則表示，自己略憧哼出幾句國歌歌詞，但不明白當中的意，並淡言道「我是巴基斯坦人但我不懂唱巴基斯坦國歌，假使這樣我也不認為自己是中國人」。



有中學生認為國家的權威應該被維護，在特別的場合至少要唱一次。(資料圖片/林若勤攝)

學校約有7成學生來自南亞裔或小數族裔的地利亞修女紀念學校(吉利徑)校長陳鉅培博士，接受《香港01》訪問時表示，推行《國歌法》有助學生建立自我形象。他表示，雖然校內有不少少數族裔的學生，但實際上都是香港人，同時間亦擁有多重身分，「例如祖籍是一個身份，國籍又是一個身份；每一個身份，背後都有一定的意義」。陳校長表示，雖然學校目前只有在畢業禮上才播放國歌，他不排除學校將來會在其他重要場合播放國歌，以及教育學生有關國歌的出現及背景，讓學生更了解中國的歷史、國情，從而協助學生塑造自我身份認同。

陳校長謂，「中性去睇呢件事，我們不要從政治角度去睇」，讓學生認識國歌從架構上來看，是一種身份的教育，當中包括對自我的認識，以及自我的身份認同，「由自我出發到同社區、香港、鄉下(不同祖籍)，以及與中國關係，都是構成身份認同的元素」，「我們學校採取的態度，是盡量讓學生知道自己不同的身份及其價值及意義」。陳校長續指，許多學生長大後，最終或會選擇領取特區護照，成為「中國人」，故在校期間教授國歌的基本知識，「幫助他們認識自己、建構自我形象是好重要的」。

最後，陳校長亦不認為有需要向老師發出指引，訂定何謂侮辱國歌行為或罰則，「從教育者的角度來看，若學生於奏國歌的場合出現一些表達情緒的行為，反而我們覺得應了解其成因及就此對正下藥」，較從法制上去訂定那些行徑是好與壞及罰則為佳。