【持續更新】提高長者綜援年齡遭質疑　林鄭：當初是各位議員批准

特首林鄭月娥去年12月到立法會短問短答環節時，因議員抗議而腰斬會議。她今日（10日）出席2019年首個行政長官1.5小時的答問會，有民主派議員預告會在會上向林鄭月娥追問，有關律政司司長鄭若驊未有就前特首梁振英UGL案件徵詢外間法律意見一事，而土地供應專責小組報告亦勢將成為答問會主要議題。 新民黨容海恩向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿。林鄭直言對此感驚訝，「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，在2018/19財政預算案批准這項目。

新民黨容海恩向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿。林鄭稱對此感驚訝，當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准。（盧翊銘攝）

【11:02】新民黨容海恩向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿，她稱特首指60歲以上人士仍有工作能力，不過他們難與特首比較，認為他們正面臨健康、精神問題，甚至是精神困擾，問及政府是否有足夠和到位措施？會否全面檢視長者政策以及會否收回將綜緩合資格年齡提高至65歲的計劃？

林鄭月娥表示，政府一直關懷長者，在福利開支亦大幅提升，她稱長者的定義為60歲，惟香港人均壽命屬全世界之冠，亦有指此定義與外界脫節，應推行理順措施。林鄭強調此舉不等於65歲以下長者不能得到綜緩保障，仍會確保安全網能提到支緩，他們同時獲自力更生的支援。

她又提及近年長者參與工作的比率由2007年32.5%，直至十年後2017年達45.2%，「投入勞動力是不增的事實」，而年紀較長的人士就業亦獲提供津貼，未來日子勞福局會按目標，投放更多服務。對於是否需要收回？林鄭稱對此感驚訝，當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准，在2018/19財政預算案批准這項目，當年在提升預算開支總目中，一項是加碼長者生活津貼，另一項是將綜緩合資格年齡提升至65歲。

容海恩再追問近日法庭出現家庭慘案，會否在醫療、房屋方面有針對性措施？林鄭指，回歸後長者是工作重點，直至今日仍然活躍地幫助長者，強調照顧香港長者責無旁貸。

【11:01】經民聯盧偉國關注泊車位不足、供不應求情況越來越嚴重的問題。他說，《施政報告》提出會增加1500個泊車位是「連找舊數都未夠」，問當局會否承諾增加泊車位；規劃署和建築署會否重新考量設計及規劃準則。

林鄭回應指，從宏觀的角度來看，鼓勵市民使用公共交通工具，但她同意車輛增加速度高於車位供應，但指出增加供應有限制，如在中環區增加泊車位便有難度，稱當局會努力尋求合適的位置。林鄭又說，請大家「放心啦」，因她領導的政府將有更多協調和統籌，又指已落指示，要求政府部門間有協同效應。

【10:56】立法會新丁議員陳凱欣首先發問，她希望林鄭月娥展示決心推動基層醫療服務，並交出具體計劃。林鄭月娥首先表示「歡迎陳議員在本會向本人提出第一項問題」，她認同整個醫療策略如無大轉變，是不會有能力應付人口老齡化問題，完全同意陳凱欣提出要改變「重治療，輕預防」的體制。

被問到會否將長者醫療券金額由2000元加碼至3000元，林鄭指長者醫療券制度自推行以來已不停有改善，但可惜沒有起到原來的作用，為公立醫院病人分流，「我本人不介意增加金額，但我們要用得其所，長者醫療券更可能是適得其反」。

【10:42】林鄭月娥作開首發言，她先恭祝議員在新的一年身體健康、工作順利。林鄭表示，政府來年會更好地配合立法會的工作，期望透過與議員的通力合作。她說，香港人很優秀、底子好，去年的經濟表現便是很好的說明，隨即援引一系列經濟數據及指出本港過去一年的樓價表現，有放軟的趨勢。而儘管本港面對挑戰，她相信政府有足夠能力應付外來攻擊，同時抓緊「一帶一路」及粵港澳大灣區帶來的機遇。 她繼而說，政府會繼續鞏固法治及廉潔的風氣，從而提升香港長遠的競爭力，亦會加大力度培育創意產業，並對香港在創科領域取得成果感到欣慰。 她又說，財政預算案的公眾諮詢已經展開，歡迎立法會議員提出意見，集思廣益。