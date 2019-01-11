民主黨3月黨慶 　拍板拒邀林鄭、鄭若驊出席

民主黨將3月19日舉辦黨慶，民主黨中委會昨（10日）決議，不邀請特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥出席。 該黨主席胡志偉表示，林鄭上任時指會以港人及中方利益為優先，但該黨認為林鄭在這一年內的處事手法仍以中方優先，令港人利益受損害，故決定不邀請她出席黨慶。 據了解，黨內亦有聲音認為，可以邀請林鄭，因「政治還政治，黨慶還黨慶」，兩者不應混為一談，但昨晚的中委會作最終決定，與林鄭「保持距離」。

民主黨中委會昨決議，不邀特首林鄭月娥出席，去年共坐一枱的畫面將不復見。（資料圖片）

民主黨3月舉行每年一度黨慶，備受關注的是會否邀請林鄭及問責官員出席，早前一度傳出該黨計劃一如去年，繼續邀請林鄭及全體問責官員出席，但該黨中委會昨拍板，拒邀特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥出席出席，而其他問責官員仍會在受邀之列。

過去一年，律政司決定不檢控前特首梁振英，該黨兩名立法會議員林卓廷、尹兆堅亦因議會抗爭被警方拘捕、不斷的DQ風波，以及國歌法又再上立法會。該黨主席胡志偉認為，林鄭在這一年內的處事手法仍以中方優先，令港人利益受損害，故拒邀3人出席黨慶。

事實上，民主黨以往亦試過拒邀時任特首梁振英出席黨慶，當時政圈流傳梁隨即下令所有問責官員杯葛黨慶。至林鄭2017年上任後，去年才獲邀出席，引發「捐3萬」風波。不過，該黨今年決定拒邀林鄭，未知對方有何應對之策呢？