【收緊長者綜援】林鄭一句：議員批准　葛珮帆：破壞行政立法關係

政府日前宣布由今年2月1日起，將領取長者綜援的合資格年齡，由現時的60歲上調至65歲。特首林鄭月娥昨日（10日）出席立法會答問大會時，指方案早於2018/19財政預算案提出，反問議員是否記得自己投下了贊成票。 新界社團聯會今日（11日）到政府總部外請願手，要求撒回方案，立法會議員葛佩帆更批評林鄭的言行傷害行政立法關係，推翻以往的慣例，更斥林鄭「自把自為」。

新社聯一行若10多人，今日下午到政府總部外請願，不滿政府由下月起將申請長者綜援金資格的年齡由60歲調升至65歲。(翟睿敏攝)

新社聯一行若10多人，於今日(11日)下午到政府總部外請願，不滿政府由下月起將申請長者綜援金資格的年齡由60歲調升至65歲。他們拉起橫額並高呼「保障長者權益，還長者尊嚴」等口號，批評政府對貧困長者的支援本已不多，如今貿然調高長者綜援的申請年齡，對60至64歲失去勞動力、需申領綜援金的長者影響極大。新社聯指出，現時成人綜援的每月標準金額為2420元，與長者的3435元有1000多元的差額，對社會未達成共識之前，便削減長者應有的福利表示強烈反對。

民建聯立法會議員、新社聯會長梁志祥對特首林鄭月娥的回應表示失望，批評她不應以自身的身體狀況及工作能力為標準，並指林鄭稱議案獲全體議員支持是「監人賴厚」的行為。梁志祥促請林鄭收回或擱置方案，檢討及修定當中不怡當的地方。他續指，政府雖欲推行延長退休年齡至65歲，但大部分私人公司乃至政府部門，均仍以60歲為退休界限，引致長者退休後無法重回職場，現今更要削減綜援，實屬不正確。

民建聯立法會議員葛珮帆則自言心情沈重，更指對此並不知情，驚訝政府突然公布有關方案。她又指出60至64歲申領長者綜援的人士並不多，對開支不構成壓力，政府不應罔顧申請者的需要。葛珮帆續指，有市民擔心以後所有的長者福利都會被削減，反映市民對冇政府於照顧長者的層面上失去信心，批評政府「舊問題未解決，又擺新問題落黎」。

林鄭昨日於立法會答問大會中指出，方案獲議員通過，引起議員炮轟。

林鄭指方案獲議員通過 葛珮帆：破壞行政立法關係

林鄭昨日於立法會答問大會中指出，方案獲議員通過，引起議員炮轟。葛珮帆批評林鄭的言行，令市民誤解議員工作兒戲，又直指通過財政預算案不等於「900幾頁每粒字一定支持」。她建釋，以往的慣例是不為個別政策推翻整個預算案，會就細節再與政府討論，批評林鄭「自把自為、話做就做」，質疑「係咪迫我地每一條條例講到盡」。葛佩帆狠批林鄭的作為破壞行政立法關係，對此感到愕然、驚訝及失望，會用一切渠道反映意見。

新社聯向政府代表提交請願信後和平散去。