【收緊長者綜援】借茶客論暗批建制派擺上枱　曾鈺成：選舉是大局

特首林鄭月娥上周四爆出「議員批准論」後，社會高度關注調高長者綜援年齡事宜。立法會前主席曾鈺成今日（14日）於AM730專欄就以茶客之間的對答談論此事。 曾鈺成先借茶客為建制派抱不平，暗指遭林鄭「擺上枱」，同時借茶客指出今年為選舉年，「選舉就是大局」。最終更提出，香港是否要如美國一樣，「行政立法拿預算案來鬥法，弄到政府停擺。」

行政長官林鄭月娥在立法會答問會上，指長者綜援門檻提高至65歲的新政策是獲議員在去年《財政預算案》中批准，惹起建制及民主派強烈不滿。（資料圖片/盧翊銘攝）

曾鈺成一直借用茶客對答點評時事，他今日就於專欄刊登三名茶客的對話。茶客甲先暗批林鄭將議員「擺上枱」，認為林鄭「真厲害」，議員要求撤回方案，但林鄭卻稱政策早在預算案中，是議員批准，「議員還有甚麼話說？」

另一名茶客丙角色儼如建制派，指出林鄭若「熟書」，應知道包括建制派議員都對提高長者綜援年齡表示反對，「她把議員們擺上枱，說是他們批准了這政策，怎能不引起議員們反彈？」他續稱「支持預算案與否屬政治立場問題，建制派怎能不同意預算案裡面提及的一項措施便投反對票？」

林鄭言論一出，民建聯議員隨即指林鄭未能掌握事實，形容她是「屈建制派」。（資料圖片/盧翊銘攝）

站在林鄭角度的茶客甲此時批評建制派議員稱被屈屬「咎由自取」，「誰叫你沒骨氣？你說反對，政府少理，你便乖乖的投贊成票了。」丙再反駁指，「是否叫建制派議員下次審議預算案時，如果不同意裡面一些內容，政府又不肯改，他們便應該投反對票了？」

乙這時就稱建制派不應意氣用事，要「講大局」，更不應站到反對派那邊去，跟政府作對。丙隨即指，「講大局？今年是選舉年，『選舉就是大局』。政府在給反對派提供彈藥，讓他們對選民說，『建制派支持政府削減長者福利』！建制派不能不要求政府，在發表下年度預算案時，撤回提高長者綜援年齡的決定」。

最終甲稱林鄭已表明不會撤回，「建制派可以怎樣？否決預算案嗎？」乙就提出：「那香港就要像美國，行政立法拿預算案來鬥法，弄到政府停擺。」