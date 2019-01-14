【收緊長者綜援】會否為60至64歲老人推補償措施？　林鄭不回答

行政長官林鄭月娥今（14日）出席珠海學院新大樓開幕典禮，被記者問到會否為受收緊長者綜緩政策影響的60至64歲人士提供補償措施，她沒有回答問題便離去。

特首林鄭月娥（左五）下午出席珠海學院主校舍及賽馬會教學大樓開幕典禮，她致辭時表示特區政府一向重視專上教育，推行多項措施協助自資院校發展。（張浩維攝）

社會福利署由2月1日起將長者申領綜緩合資格年齡調高至65歲，政策本身已具爭議，而特首林鄭月娥上周四答問會中的言論更惹來建制派反彈，令局勢火上加油。勞工及福利局局長羅致光今日頻頻現身電台節目及接受專訪，嘗試解畫。

羅致光堅定表示，要當局撤回政策「幾乎唔可能」，而林鄭月娥則沒有再對事件公開回應，她今日（14日）出席公開活動時被現場傳媒問到，會否為受政策影響的60至64歲人士提供補助措施，但她沒有回應。

林鄭月娥下午出席珠海學院主校舍及賽馬會教學大樓開幕典禮，她致辭時表示特區政府一向重視專上教育，推行多項措施協助自資院校發展。政府早於2010年批出土地及6億元免息貸款予珠海學院，興建新大樓及學生宿舍。政府亦推出一系列措施，包括配對補助金計劃、自資專上基金及教育基金，為自資專上院校增加資源。