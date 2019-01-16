港大學生會前會長梁麗幗被拒入境澳門　澳方指危害公共安全

曾於傘運期間代表學聯與政府談判的港大學生會前會長梁麗幗，今天中午入境澳門被拒，據《香港大學學生會校園電視》報道，澳門治安警察局以「有強烈跡象顯示她會從事危害澳門公眾秩序的活動」為由，把她即時遣返。 梁麗幗接受《香港01》查詢時表示，被拒入境顯然是與政治原因有關，但她拒絕透露前往澳門的原因和對事件的看法。

梁麗幗（左一）於2014年擔任香港大學學生會會長，曾為香港專上學生聯會常委，傘運期間，她代表學聯談判與時任政務司司長林鄭月娥談判。（學聯圖片）

梁麗幗被澳門治安警察局以澳門特別行政區內部保安綱要法第十七條第一款第四項為由，指有強烈跡象顯示她會從事危害澳門公眾秩序的活動為由，於今天下午一時遭阻止入境。

梁麗幗接受查詢時表示，被拒入境顯然是與政治原因有關。

《香港大學學生會校園電視》報道指，梁並非首位被拒入境澳門的學生會中央幹事，於2015年學生會外務秘書黎的琛，曾於2016年9月被澳門政府以同樣理由拒絕入境。

梁麗幗於2014年擔任香港大學學生會會長，曾為香港專上學生聯會常委，傘運期間，她代表學聯談判與時任政務司司長林鄭月娥談判。她早前接受訪問表示，她在畢業後全職加入律師樓工作，希望日後成為大律師。