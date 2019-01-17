【收緊長者綜援】跨黨派支持擱置　立會通過無約束力議案促檢討　

政府下月起收緊長者申領綜援的資格，合資格年齡由60歲延至65歲。社福界立法會議員邵家臻提出「檢討綜合社會保障援計劃」議案，聚焦討論政府即將收緊長者綜援的措施，建制和泛民議員昨於（16日）立法會上發炮批評政府漠視社會反對，強逼長者在無就業支援下逼長者找工作，今（17日）續會進行表決。 勞工及福利局局長羅致光在總結發言時表示，新政策不是為削減開支，不會影響其他福利政策，希望議員不要「嚇怕」市民。對於有團體就新政策提出司法覆核，羅致光表示，根據數年前終審法院就《基本法》145條的理解，新政策符合有關條例。最終無約束力議案在跨黨派支持下獲功能組別和直選過半數支持，以51票贊成、2票反對及4票棄權獲通過。 社福界議員邵家臻會後表示，這是一個特別的時刻，對今屆立法會和綜援的歷史亦言。他感謝所有在議案投贊成票的議員，亦感激過往多年一同努力的組織和綜援人士，他表示將會與聯同張超雄去信林鄭，同時邀請所有在議案投贊成票的議員見林鄭，要求立即擱置政策。

邵家臻會後表示，這是一個特別的時刻，對今屆立法會和綜援的歷史亦然。（羅家晴攝）

勞工及福利局局長羅致光總結發言時表示，對於不少議員指，就長者綜援定義與政府「零溝通」。他稱此政策為2017年施政報告中保障社會措施的其中一項，其他項目經已推行。羅致光續指，政府同年於福利事務委員提交的文件亦作清晰陳述，多次在不同場合解釋改變年齡的理據和安排，「所以話我地無交嘢上嚟既指摘，我地好難接受」，強調非「忽然的改變」。

羅致光：政策符合《基本法》145條

對於有團體就新政策提出司法覆核，羅致光表示，根據數年前終審法院就《基本法》145條的理解，新政策符合有關條例。他又引用數據指港人平均壽命由1971年的男性68歲、女性75歲，已增至82歲和88歲，直至2066年將會是87歲和93歲，他指能預視港人預期壽命上升，現時已無人稱「半百老婦」，亦無人會提「人生七十古來稀」。

羅致光又點名指不少議員發言時的例子涉誤導，只集中提及七、八十歲長者生活困苦的狀況，更希望經民聯立法會議員梁美芬能收回有關「乞兒兜攞飯食」的冒犯言論，認為議員例子宣揚錯誤信息。羅致光表示，勞動不等於勞損，勞損是指不適當動作重覆地產生，不等同勞動人會有勞損，希望大家不要混為一談。

羅致光總結發言時表示，對於不少議員指，就長者綜援定義與政府「零溝通」，多次在不同場合解釋改變年齡的理據和安排，「所以話我地無交嘢上 嚟既指摘我地好難接受」，強調非「忽然的改變」。（資料圖片／張浩維攝）

邵家臻：邀所有支持議案議員與林鄭會面 要求擱置政策

社福界議員邵家臻會後表示，這是一個特別的時刻，對今屆立法會和綜援的歷史亦言。他感謝所有在議案投贊成票的議員，亦感激過往多年一同努力的組織和綜援人士。對於羅致光稱不會全面收回政策，是「口硬、心硬」，他將會與聯同張超雄去信林鄭，同時邀請所有在議案投贊成票的議員見林鄭，要求立即擱置政策。

張超雄表示，立法會福利事務委員會早前兩次動議要求擱置提高綜援年齡獲得通過，惟政府一意孤行、與民為敵，他稱長者貧窮情況嚴重，政府卻進一步削減對長者的資源，他指這次的議案正帶出響亮的聲音，要求政府立即擱置政策。

張超雄（右三）表示，立法會福利事務委員會早前兩次動議要求擱置提高綜援年齡獲得通過，惟政府一意孤行、與民為敵。（羅家晴攝）