傳長者綜援讓步3方案　申報求職可獲補貼1000元差額

特首林鄭月娥上周指，提高長者綜援申領年齡至65歲獲議員批准的言論，引起建制派議員不滿。林鄭今日（17日）傍晚與建制派各板塊代表會面，據悉政府提出新方案，分別幫助已找到工作、正尋找工作及體弱人士，其中只要綜援受助人有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額。消息指，林鄭最快明日召開記者會，公布有關措施

特首林鄭月娥上周指，提高長者綜援申領年齡至65歲獲議員批准的言論，引起建制派議員不滿。林鄭今日（17日）傍晚與建制派各板塊代表會面，據悉政府提出新方案，分別幫助已找到工作、正尋找工作及體弱傷殘人士，其中只要綜援受助人有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額。（資料圖片）

多個建制派代表今日傍晚到特首辦與林鄭會面，包括民建聯李慧琼、梁志祥、工聯會麥美娟、自由黨張宇人、經民聯梁美芬等。

據了解，政府打算幫助已找到工作、正尋找工作及體弱傷殘人士。對於已找到工作的綜援受助人，當局將會調高收入扣除綜援金額上限；對於有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額；對於體弱傷殘人士，當局會改善行政程序及手續，令他們可以更容易申請體弱傷殘補貼。

梁美芬會前表示，希望困局會有轉機，找到中間方案，就算不用關愛基金，也要補償60-64歲愛影響的人，令他們不少於原有福利。

消息指，林鄭最快明日召開記者會，公布有關措施。