大律師公會今年赴京？　戴啟思：當然，若我獲邀

大律師公會今日(17)舉行周年大會,戴啟思連任主席。 按慣例,大律師公會今年會訪問北京,但去年戴啟思及部分執委都被拒到北京大學出席一個合辦課程的閉幕禮。被問及今年會否赴京,戴啟思稱「當然,若我獲邀。(Of course if I have been invited)」

資深大律師、在2016年大年初二旺角騷亂案中代表民主前線發言人梁天琦的蔡維邦任副主席。(彭毅詩攝)



去年改選引來現任主席戴啟思及前主席林定國兩大陣營對決,惟一年過去,今年選舉回歸平靜。大律師周年大會傍晚召開周年大會,通過新一屆會長、副會長和執委名單,與早前公布的內部通告上名單一致,包括戴啟思連任主席,資深大律師、在2016年大年初二旺角騷亂案中代表民主前線發言人梁天琦的蔡維邦,則接替退下火線的彭耀鴻愜任副主席。

去年,戴啟思與兩名公會成員在未有給予合理解釋的情況下,被拒到北京大學出席一個合辦課程的閉幕禮,戴啟思僅被告之「他一定不可以來」,公會認為不能接受,無限期停止相關普通法課程。然而,按慣例,公會隔年訪問北京,被問及公會今年會否按慣例上京,戴啟思稱「當然,若我獲邀。(Of course if I have been invited)」

有評論指,公會有很多「黃絲」會員影響訪京機會,資深大律師湯家驊預料,公會與北京關係會繼續「冰封」,難以訪京,「戴啟思他們也有自知之明」。

蔡維邦在執委會議後回應指,公會非政治組織,沒有黃絲或藍絲,公會只為公會利益和法治服務。