【收緊長者綜援】林鄭補鑊　推就業援助金　健全申領人獲發1060元

政府早前公布下月起將長者綜援申領年齡由60歲調高至65歲，立法會跨黨派一致要求擱置，特首林鄭月娥今午(18日)公布收緊長者綜援的補鑊方案，財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局局長羅致光、社會福利署署長葉文娟都有出席。 林鄭月娥公布，2月1日開始將推出「就業支援補助金」，為60至64歲人士健全申領者，將獲發放1060元現金津貼。林鄭強調，該政策的改變，純配合香港的人口老化，強調完全無節省綜援開支的考慮。 林鄭又指，該政策目標一直都存在，並非突然想起，而是有計劃去做，但認為社會、議員、傳媒的關注，証明就政策或在執行上出現問題，故每日都召開跨部門會議討論。

特首林鄭月娥公布被戲稱「補鑊」方案的就業援助金新措施。（林若勤攝）

林鄭今午親自宣布一系列有關收緊長者綜援的措施，指由下月1日起，為60至64歲健全申領綜援人士，同時發放「就業支援補助金」1060元，該金額與失長者綜援的差距相同。該筆金額毋須申請，亦不會因申領者找不到工作而失去。

被問到相關行政開支，林鄭指，該項措施以電腦系統同步發放，不涉及額外行政費，有關人士無須申請，「不涉及要佢証明咩，如你找不到工，我地都要繼續畀（津貼）」，如2月1日電腦系統未就位，可用人手發放。

她解釋，政府調高長者綜緩年齡，並非「唔畀某些人拎綜緩」，強調政府提供的安全網未有破損。

被問到昨日見建制派議員，卻不見上交聯署信的民主派議員，林鄭指自己一向都會主動約見跨黨派議員，並憶述去年立法會因拉布要調動議程，自己每個政黨都約見；又指，民主派議員張超雄、邵家臻關注長者安老，自己亦有約見兩人；強調「你約我，我會見，但不代表特首無約見其他人的自由」，認為「民主派議員或者有些妒忌」。她又提到，「如跨黨派議員想約見我，可安排，但我日程非常忙，要去瑞士外訪，(約見)可能要2星期之後」，重申自己從不會拒絕見議員。