【收緊長者綜緩】一文睇清新舊方案分別　補1060元後長者仍有損失

政府早前公佈長者綜援申請資格由60歲延至65歲，引起極大爭議，備受各界及多個政黨反對，林鄭月娥在今午（18日）召開記者會，宣佈名為「就業支援補助金」的改良方案。《香港01》比對現有政策與新方案的分別，60歲至64歲申請人表面上獲得的金額都是3,585元，但魔鬼在細節中，申請人實際上獲得生活保護大減。

林鄭月娥今宣佈改良方案，提出3大措施，包括「就業支援補助金」、改善政府外判員工福利等。

特首林鄭月娥今日（18日）宣布，在綜援制度下設立「就業支援補助金」，為60至64歲健全申領綜援人士，下月1日起同時發放1060元津貼，款額相等於單身成人與長者綜援的差額，有關款項毋須事先申請。究竟新舊方案有何分別？

現在長者綜援機制：

－申請人年歲：60歲或以上長者

－資產限額：$3.2萬

－獲發綜援：$3,585

2月1日後長者綜援機制：

－申請人年歲：60歲或以上長者

＊60-64歲健全成人，資產限額不超過$3.2萬，獲發綜援$2,525，另加「就業支援補助金」$1,060，毋須申請，同步發放，總金額同為$3,585，但將失去長者綜援21項特別津貼。

從以上相比可見，林鄭今日宣布向60至64歲人士發放「就業支援補助金」1060元，表面填補了受影響人士所失的長者綜援差額。但魔鬼在細節，林鄭月娥沒有提及的是，有關年齡界別的長者，將失去近20項房屋、家庭、醫療相關的特別津貼申請資格。

現時政府提供的綜援金分為三類：標準金額，即林鄭月娥新方案中所指的每月固定發放金，政府會為60至64歲、能證明自己沒有工作能力的長者，提供1060元的津貼，金額相等於單身長者綜援與單身成人綜援的差額。

而另外兩類為補助金及特別津貼，以非固定形式發放。新政策下現時60-64歲人士，將由綜援制度內的「健全長者」組別跌至「健全成人」組別，而兩者可申請的津貼對比下實有天淵之別。

房屋家庭醫療津貼22削至2項

按現時機制，健全成人若不獲發長期個案補助金，相當每年損失2180至 4360港元不等。而在特別津貼方面，「健全長者」組別可獲發的房屋、家庭、醫療相關特別津貼有22項，「健全成人」組別則僅有2項。損失包括租金按金津貼(每月最高金額可達3670港元)、搬遷津貼 (每次890元至19,649元不等)、最多500元的眼鏡費用津貼、以實報實銷形式發放的牙科治療費用津貼、物理／職業治療費用津貼、暫託服務費用津貼等等。

社會福利界議員邵家臻對新方案並不收貨，認為「補唔到鑊」。批評政府除令60-64歲長者失去大部份補助金及特別津貼外，也逼他們強制參與「自力更生支援計劃」做義工，義工工作包括沙灘清理垃圾及清理公園。邵家臻指過去不少60歲以下的綜援申請人，都有一直控制義工工作太辛苦，現時連60至64歲人士都被逼參加，「要申請綜援的多數身體不好，對長者而言會好疲倦。」



邵家臻表示，政府提供的數據反映，全港20萬綜援申請者每月平均所得的津貼約2000元。照數字推算，未來一批60-64歲長者相當約每年損失近2萬港元津貼。