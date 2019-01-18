梁家傑日踩三場寫揮春　長者諷林鄭收緊綜援：拎埋呢張要出去搵工

農曆新年將至，各大政黨頻密落區寫揮春、拜早年。剛連任公民黨主席的前立法會議員梁家傑（傑哥），今日（1月18日）就連踩三場，由觀塘翠屏邨寫到沙田秦石邨。最多街坊索要的揮春是「身體健康」、「出入平安」，也有人期盼「驊娥請走」、「香港得救」，傑哥通通有求必寫，而他則冀香港來年勿再「禮崩樂壞」、儘早實現「政通人和」。

年關將至，梁家傑頻頻落區為街坊寫揮春，近日更連踩三場。（黃雲娜攝）

今天下午3時許，梁家傑巡迴到九龍灣港鐵站A出口的街站。不少街坊喜見早已退下火線的他，直言「好掛住傑哥，以前電視成日見到」，更有人大讚「傑哥手字有力，個心有力，把口都有力」。

揮春承載著大家的新年願望，被問及市民有否索要「政治味濃」的揮春祝福語時，梁家傑笑言，他昨天（17日）在觀塘和樂邨寫了張「很正」的揮春：「有位街坊叫我寫『驊娥請走，香港得救』。你睇呢兩位姓鄭嘅阿姐（律政司司長鄭若驊、行政長官林鄭月娥），搞到香港咁......有街坊攞完揮春之後串林鄭，話『拎埋呢張可能要出返去搵工』！」

梁家傑以 「禮崩樂壞」總結2018年，又寄語2019年能 「政通人和」。（黃雲娜攝）

梁家傑又即席揮毫「禮崩樂壞」及「政通人和」兩張揮春，前者總結2018年的政治亂局，後者則寄語2019年能有好的改變。他解釋，特區政府近年愈發「無規無矩」，令法治基石屢受衝擊，早已「禮崩樂壞」；而他自從政第一天已期盼香港「政通人和」，如今只能寄望中央治港方針能回歸《中英聯合聲明》及《基本法》的根本，勿再肆意破壞香港制度、損害香港的自由、人權、法治。

至於近日拒絕就「收緊長者綜援」爭議約見民主派、今天更揶揄民主派「係咪有少少妒忌」的特首林鄭月娥，梁家傑則冀對方「謙卑啲，唔好自大、狂妄、離地而不自覺，唔好再搞出禍、然後用公帑補鑊、為其臉上貼金。」

對於連敗兩仗的民主派，梁家傑也期望能有新氣象。他早前接受傳媒訪問時提到，目前正值「民主運動冰河期」，公民黨將會增撥地區資源，做好政策倡議，回應民生訴求。他日前在Facebook轉載「法政匯思」成員任建峰的撰文《民主派如何贏回「淺黃」支持者？》時，更直接引述文末這一段：「其實民主派要贏回『淺黃』的支持一點都不難，只要他們不誇張、不忘初衷、不迷戀網絡小眾狂言、不自以為有型但其實很『爛』，就可以了。」