【拆局】由「古來稀論」到記者會神情木納　羅致光24小時內的變化

政府收緊長者綜援年齡惹來建制、泛民齊聲反對，最終特首林鄭月娥於今日（18日）宣布改善方案，以平息反彈。不過，新措施前後24小時，卻成為綜援政策的主事官員、勞工及福利局局長羅致光的「one day challenge」。昨日還在立法會語氣強硬地稱「早已沒有人說人生70古來稀」，一幅樣子要企硬收緊長者綜援門檻的羅致光，今日在林鄭宣布補救方案記者會上，卻顯得申請木納，銳氣不再。 有泛民議員直言，「以我認識的羅致光，是不會提出一個邏輯犯駁的方案」，加上羅24小時內表現「急轉彎」，令林鄭一錘定音推出新方案補鑊、羅致光「硬啃」配合的說法不逕而走。

昨日還在立法會語氣強硬地稱「早已沒有人說人生70古來稀」，一幅樣子要企硬收緊長者綜援門檻的羅致光，今日在林鄭宣布補救方案記者會上，卻顯得神情木納。（林若勤攝）

回顧過去一個星期，羅致光作為收緊長者綜援年齡的主事官員，一直態度強硬，且因連番「失言」令事件火上加油。他先是在週一（14日）出席電台節目解畫時，爆出一句「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年」，此說法引起全城嘩然。昨日他出席立法會會議時仍依舊「雄辯滔滔」，說到長者問題，更質疑「仲有冇人講人生70古來稀」，又稱「勞動不等於勞損，勞損是指不適當動作重覆地產生，不等同勞動人會有勞損，希望大家不要混為一談。」甚至說「我相信只要努力，無論65歲又好，75歲又好，85歲都好，仍然會有能力去參加渡海泳。」雖然立會通昨日還是通過了無約束力議案促擱置收緊長者綜援，但觀乎當時羅致光的架勢，政府似執意企硬，不會讓步。

不過到了當日傍晚，情勢卻出現戲劇性變化，林鄭與建制派議員會面後，政府將向受影響人士發放全份差額補貼的消息甚囂塵上。值得留意的是，據與會者稱，林鄭閉門密晤建制派時，作為主事局長的羅致光並沒有在場。

直到中午林鄭召開記者會，昨日還質疑「仲有冇人講人生七十古來稀」的羅致光，今日神情木訥，這位「智商160」的局長失卻了平日的自信。林鄭發言過後，緊接發言的他說：「由於特首都已經將有關政策改變、始末都已經講咗，所以我都會盡量簡單……」被認為「被動式」發言。

羅致光的「one day challenge」，由「古來稀論」到記者會神情木納的變化↓↓↓

民主黨立法會議員林卓廷表示，「以我認識的羅致光，是不會提出一個邏輯犯駁的方案。」林卓廷批評，「補鑊方案」的背後施政理念紊亂，一方面將60至64歲人士跟60歲人士列為同一類別，都無資格領取長者綜援，一方面又對他們分別對待，前者可獲發就業支援補助金，後者沒有。

回顧整個事件，由林鄭在答問會「批准論」挑起火頭，令建制派強烈反彈而起，倘她一錘定音推「補鑊方案」平事寧人，這是「好打得」特首一次被逼讓步，亦是羅致光上任以來的一次「小挫敗」。