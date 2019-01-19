【政壇諸事町】林鄭中環灣仔繞道初體驗　竟然關頭髮事？

中環灣仔繞道明日（20日)正式啟用，今(19日)早舉行通車儀式，行政長官林鄭月娥率多名官員、行會召集人陳智思、立法會主席梁君彥等人，登上開蓬巴士經中環灣仔繞道到儀式現場。 作為首批踏足中環灣仔繞道人士，未知初體驗如何？據片段所見，林鄭甫登車心情似乎不太自在，又看手錶時間，看來日程十分緊湊。終於等到出發，未知是否風太大，「好打得」的林鄭與隔壁運輸及房屋局局長陳帆的交流竟無關公務，反而指「好彩我尋日去左剪頭髮，唔係實吹到亂晒」，未知陳帆如何回應林太有關頭髮的「煩惱」呢？

林鄭雖作為特首，但亦是一名女士，對於髮型有所要求亦非首次。(政府新聞處)

事實上，林鄭雖作為特首，但亦是一名女士，對於髮型有所要求亦非首次，她於2017年就任行政長官後，即開通facebook和Instagram帳戶，而首個帖子就是她上任前準備化妝set頭的影片。

而政壇中不少女士亦與林太一樣，對髮型十分有要求，當中新民黨主席葉劉淑儀可謂「表表者」，在2001年葉劉任保安局局長，當時其髮型被坊間稱為「掃把頭」，引起她強烈不滿，她其後公開反擊，「如果我連髮型都捍衛唔到，又點捍衛香港治安？」

另一名對髮型有要求的是前政務司司長陳方安生，2007年時陳太出席民主派普選大遊行，但遊行約十分鐘後，便以私人理由離隊，被媒體揭發去髮廊恤髮。陳太事後表示已事先通知主辦方，但仍飽受批評。

至於說回中環灣仔繞道，林鄭雖是首名初體驗者，但原來早於1972年紅磡海底隧道開通，已邀請到已故藝人沈殿霞初體驗，當時沈是乘坐一輛由工程師所駕駛的「古董開篷車」進入隧道，而林鄭今次則乘坐開篷巴士。