聶德權2018年外訪24次成高官之冠　平均每月離港公幹兩次

外訪是官員的職責之一，2018年剛過去，根據政府回覆《香港01》的數字，政制及內地事務局局長聶德權去年外訪次數是問責官員中最多，共有24次，平均每月出埠公幹兩次，目的地集中在內地；其次是財政司司長陳茂波和商務及經濟發展局局長邱騰華，去年分別去外訪19次和17次。

聶德權去年與立法會議員訪問大灣區，期間為沒有電子支付的議員購買飲料。（資料圖片／吳倬安攝）

聶德權主要到內地公幹

按行政會議秘書處及各司局長辦公室提供的數字，聶德權去年共外訪24次，翻看政制及內地事務局的資料，他因主管與內地事務有關的工作，外訪目的地都相應地集中在內地，特別是大灣區城市，除了與當地官員交流見面，亦曾聯同三名局長與立法會議員訪問大灣區四個城市，當時有9名民主派議員同行。

問責官員2018年外訪次數（政府提供）

陳茂波曾到阿根廷

外訪次數第二多的是財政司司長陳茂波，去年外訪19次。觀乎財政司司長辦公室的網頁，適逢2月發表財政預算案，而且去年要為補遺拾遺拆彈，陳茂波在發布「關愛共享計劃」後一個月，即在5月才開展2018年的外訪行程。19次外訪目的地，近至內地深圳，遠至地球另一端的阿根廷，前赴布宜諾斯艾利斯出席二十國集團領導人峰會。

外訪三甲還有商經局局長邱騰華，2018年出埠公幹17次，與聶德權和陳茂波不同，邱騰華的目的地以其他國家為主，例如11月赴巴布亞新畿內亞出席第30屆亞太經合組織部長級會議。

前教育局長吳克儉外訪頻繁成「外遊局長」

不過，勤力外訪未必是好事，教育局前局長吳克儉在任5年期間，外訪逾50次，涉款逾300多萬元，足跡踏遍五大洲共18個國家，平均每11天離港1天，由於外訪行程頻密，因此吳克儉有「外遊局長」之稱。