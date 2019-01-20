【村代表選舉】長洲街坊代表選舉投票率結束　馮驊：過程順利

2019年鄉郊代表選舉正式結束。長洲街坊代表選舉在晚上9時30分結束投票。選舉管理委員會主席馮驊表示，是次選舉的投票人數為3553人，累積投票率約50%，較上一屆低，形容是次投票過程順利。

選管會主席馮驊形容是次投票過程順利，只收到1宗投訴，是與選民投票資格有關。(李奕鳴攝)

長洲體育館投票站在投票結束後轉變為點票站。選舉管理委員會主席馮驊在晚上10時許巡視上述點票站，他表示，是次選舉的投票人數為3553人，累積投票率約50%，對比上一屆2015年的投票率54.63%，今年的投票率較低。他形容是次投票過程順利，只收到1宗投訴，是與選民投票資格有關。

在上一屆鄉郊選舉中，選民登記冊有關選民地址的準確性引起關注，當時馮驊表示會在編製選民登記冊時加強注意住址資料的完整性，及推行多項查核措施。對此，馮驊形容今次的有關選民地址情況「順利」，指在市民登記作為選民時，會查核他們的所屬鄉郊地址，如有問題或特別情況，會派有關職員查核，重申「不詳盡（的地址）並不代表是假的（的地址）。」他亦表示，過往已有剔除了多個沒有收到回覆的地址，指在2015年到現在，總共發出1萬9千多封查核的信件，有7千多封信件屬於沒有回覆或不足夠的地址證明，形容是有「實在的查核」。

新一屆鄉郊代表選舉一連三個星期日舉行，早前已選出過千名原居民及居民鄉郊代表。今天進行街坊代表選舉投票，全港兩個墟鎮中只有長洲需要進行選舉，共有65位候選人競逐39個席位，而坪洲墟鎮早前已透過自動當選產生結果。