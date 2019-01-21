【派錢4000】民建聯代市民填表　羅健熙質疑：鬼祟收集個人資料

政府今（21日）起派發讓市民領取「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，惟申請程序複雜，考起不少市民。民主黨副主席羅健熙在facebook上載疑似由民建聯南區支部發出，為申請者代填表格的個人資料授權書。羅質疑民建聯在上面加入「鬼祟」條款，借幫忙填表之便收集市民個人資料。

民主黨副主席羅健熙在facebook上載疑似是民建聯南區支部為申請者代填表的個人資料授權書，指對方借幫忙填表之便收集市民個人資料。(資料圖片/林若勤攝)

民主黨副主席羅健熙今(21日)在facebook貼出一張有印有民建聯字眼的粉紅色表格，標題為「申請關愛共享計劃$4000」，除了要求填上姓名、地址及電話外，有一段細字體聲明:

「本人同意民建聯收集本人的上述資料作處理個案之用，並明白有需要先把上述資料轉交相關單位作處理上述個案裡用。本人可要求檢閱該資料及要求改正該資料的權利。本人同時僅此聲名提供上述資料出於自願，全部屬實。同時本人同意民建聯使用本人的個人資料，透過不同的聯絡方式，與本人聯繫及提供資訊(包括提供貨品、設施活動或服務訊息，研究調查或其他直接有關的活動等。」

羅健熙在facebook批評，「民建聯又借幫你填表攞$4000 嚟乘機收集大家啲資料」，更特意點出聲明最後一句「如你不在空格加剔，但在此聲明書上簽署，即表示不反對（即同意）被加入聯絡名單」，羅批評民建聯行為「鬼祟」。

其實，政黨代市民填表並非新鮮做法，2011年財爺大派6000元，雖然手續比今次簡便得多，但無銀行戶口的長者仍要向郵局申請，並需到郵局核實身分以取得支票。當時民建聯、新界鄉議局，甚至社民連都有計劃為長者代填表格。