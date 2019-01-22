【派錢4000】張建宗：已簡化程序　但需平衡用家便利和公帑運用

政府昨日（22日）起派發「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，各區民政諮詢中心均可領取。不過，在職家庭及學生資助事務處熱線首日即「冧檔」暫停服務，接近中午時分，多間民政諮詢中心的表格已派發完畢，令不少市民大感不滿。 署理行政長官的政務司司長張建宗今早（22日）出席行政會議前表示，派發4000元措施已盡量簡化程序，但須平衡用家便利和公帑運用適當，不可能讓市民無需出示任何文件即可領取，他又指，昨日出現表格不足情況，需要市民帶同白紙才能列印，事後已責成有關部門為市民列印時，無需市民自帶白紙。

張建宗表示，派發4000元措施已盡量簡化程序，但須平衡用家便利和公帑運用適當，不可能讓市民無需出示任何文件即可領取，他又指，昨日出現表格不足情況，需要市民帶同白紙才能列印，事後已責成有關部門為市民列印時，無需市民自帶白紙。（資料圖片/羅君豪攝）

張建宗又談及長者綜援新措施，指已去信給泛民議員，邀請對方周四會面，與他們交流新措施。他強調，新措施是釋放勞動力，並非希望影響長者領取綜援，而政府也推出中高齡就業計劃，鼓勵僱主聘用長者，並有津貼給提供，詳細可令長者成功就業。他解釋，措施沒有半點懲罰性和針對性，是正面鼓勵，希望實事求是，出發點是幫到長者，他期望星期四泛民議員應邀出席，坦承對話。

被問及60至64歲長者在新措施下，失去其他現金補貼，但就指，有關的鼓勵就業措施，有入息豁免，只要長者工作，就可同時取得綜援。

至於領取4000元的關愛共享計劃，張建宗表示安排已盡量減少擾民，市民只需要提供個人身份證、銀行戶口、住址證明三樣。他又表示，領取4000元的申請表格派完後，會繼續列印派發市民，不會要求市民自帶白紙，宗旨是要做到利民便民。他又解釋，網上申請需要18月招標及建立系統，需時太長會延遲市民領取4000元，因此沒有考慮。