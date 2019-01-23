派錢$4000擾民　何啟明：用紙交表政府愚蠢　柯創盛：用壞影印機

政府於周一（21日）起，於各區民政諮詢中心派發「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，不過多區派發點均出現派罊的情況，更有區議員稱需自行影印供市民取用。有立法會議員就批評政府派發安排混亂，令市民不便。 工聯會何啟明就批評政府派錢安排是「好事變壞事」，令人失望。他又指，政府派發4000元耗費巨額行政費，但竟沒有網上申請系統，「話要18個月建立系統，但18個月連手機系統都已更新換代」，質疑外國亦有將文件拍照上傳遞交的做法，批評政府今時今日仍要市用紙張交表做法愚蠢。

何啟明批評政府今時今日仍要市用紙張交表做法愚蠢。（資料圖片／李澤彤攝）

何啟明表示，政府派錢安排不當令「好事變了壞事，令人失望」，認為原本有足夠時間預早準備表格。他又認為，申請需交住址證明不合理，因許多學生滿18歲仍與家人同住亦沒有水電費單。

民主黨胡志偉則擔憂，許多人因沒有住址證明，需額外提交證明文件，從而造成申請郵件郵費不足，最終令申請石沉大海。他質疑，許多申請人以配偶或家人登記水電費，而入境處只要透過出入境紀錄，就可證實申請人是否經常居港，不應要求提交額外文件核實。

為街坊影印近萬份申請表 柯創盛議員辦事處影印機「跪低」

民建聯柯創盛也批評，政府派表三日情況仍然混亂，認為政府忽視排隊取表格的市民苦況，而有關熱線電話亦打不通。他認為，政府不應只提供表格下載，而應該讓市民可以在網上申請，「一方面就講推動大數據，另一方面就唔肯做網上系統搞到全城鬧爆。」柯創盛並於其facebook表示，「辦事處的影印機用了好幾年，陪伴柯仔處理過不少工作，但今次幫街坊影印近萬份「關愛共享計劃」的申請表，都頂唔住要壞機！」他希望政府盡快補充表格，並加強宣傳，讓長者了解自己有否資格申請。