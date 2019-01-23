【派錢4000】臚列申請表9大「奇位」　議員轟設計失誤荒謬擾民

政府於周一（21日）起，於各區民政諮詢中心派發「關愛共享計劃」4000元的申請表格，不過多區派發點均出現派罊的情況，更有區議員稱需自行影印供市民取用。此外也有立法會議員發現申請表設計疏漏，冗長不堪，更數出9大荒謬之處，令市民感到混亂。

財政司司長陳茂波在去年財政預算案後分布「關愛共享計劃」，派錢4000元。（資料圖片）

派4000元原本是還富於民，關愛基層的惠民措施，但申請手續就被批極盡繁複，令不少申請者搖頭，需要向議員求助。而要排長龍才得以領取的申請表，竟被多名議員發現不少漏洞，堪稱議員惡夢。民主派立法會議員區諾軒就指出申請表的9大「混淆位」。

一、無「沒有銀行戶口選項」

不少基層退休人士和滿18歲不久的學生都沒有銀行戶口，惟今次申請表上，要求市民填寫銀行戶口，令不少沒有銀行戶口的合資格申領者感到為難。區諾軒就接獲多宗查詢，他致電政府熱線後，被告知要自行在銀行戶口一欄下方手寫「本人沒有銀行戶口」，待遞交表格後，職員通知申領人到觀塘的在職家庭及學生資助事務處領取支票。區諾軒炮轟該處明顯是設計上遺漏，認為應加上「沒有銀行戶口」一欄，並解釋如何領取支票。

二、「經濟活動身分」多餘

申請表中該欄有就業、失業、料理家務者、退休人士、學生、其他，一共6項可選。然而該欄的選項，根本與申領資格無關。

三、「族裔」令市民混亂

華人、巴基斯坦人、尼泊爾人、泰國人等10個族裔選項，與經濟活動身分同樣不會影響申領資格。區諾軒就指不少街坊向他反映填寫該欄有困難，如認為自己護照屬中國籍，在香港土生土長，卻找不到「中國人」或「香港人」的選項，最終思索良久方決定選擇「其他」一項，再標註自己是「香港人」。

區諾軒批評，經濟活動身分與族裔選項屬多餘，對申領資格沒有影響的選項，根本應該刪除。

區諾軒認為，申請需提交住址證明等多項文件，表格則有4頁，令市民郵寄時，可能需超過2元郵費。他認為表格所需資料和表格內容應該精簡。（莊恭南攝）

四、「通常居住」解釋不清晰

區諾軒又指，另一街坊查詢的熱門問題，是自己是否符合「通常居住在香港」。區諾軒指，該處以兩行解釋包括出差，留學等合理情況下離港亦屬合資格，但卻沒有標明入境處對通常居住香港的計算方法，即12個月內有180日留港，認為表格應該補充該資料。

五、持香港身分證不包括訪客？

申請人資格一欄又列明持香港身份證人士才符合領取資格，但又緊接在括號內標明不包括訪客身分來港的人。區諾軒就質疑，訪客根本不可能持香港身分證領取4000元，建議該句亦可刪除。

六、2元基本郵費難郵寄

區諾軒認為，申請需提交住址證明等多項文件，表格則有4頁，令市民郵寄時，可能需超過2元郵費。他認為表格所需資料和表格內容應該精簡。

七、福利額外發放款項惹混亂

表格列明申領人「沒有受惠於 2018-19 年度《財政預算案》就綜合社會保障援助、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項」。區諾軒指許多人根本對該些福利不了解，亦不知道這些福利在上個財政預算年度有所謂「雙糧」，令不少人向他查詢。他認為，只需在表格中以問答形式，詢問申領者去年有否領取過有關福利就足夠清晰。

八、繳稅情況解釋混亂

申請表又列出4種符合申領資格的繳稅情況清單，而每項合資格情況，均同時有多個不同條件。如填表人符合第四種，則會順序閱讀並理解前三條不符的情況，後再發現第四項符合自己情況，頗為費時失事。區諾軒建議，應以類似報稅表中的「跳轉式問題」，即填是或否，會直接指示填表人跳轉到與自己情況有關的下一個問題，從而辨識資格，而非讓填表人要閱讀根本與自己情況無關的選項。

九、聲明部分冗長

今次申請表4頁中，末尾「收集個人資料聲明」竟佔近一頁，即總長篇幅四分一之多，區諾軒質疑該部分過長，令申領人望而生畏，他認為該部分應精簡，而表格亦不應該收集過多無關申領4000元的個人資料，令該部分不需如此長。