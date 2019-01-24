【政壇諸事町】流感停課家長議員「頭痕」　唯獨他視額外獎賞……

冬季流感肆虐令大量幼童「中招」，政府今午宣布全港幼稚園周六（26日）起停課。對於突如其來的「假期」，一眾孩子正就讀幼稚園的立法會議員會如何應對呢？ 民建聯陳恒鑌笑言，全職照顧孩子的太太感到「開心」，因可留在家裡陪小朋友嬉戲和學習、黨友張國鈞則指是時候發揮祖父祖母的作用；民主黨許智峯及公民黨譚文豪則指，政府前車可鑑，卻略遲公布停課安排，令雙職家長感到惆悵，促請當局將注射流感疫苗安排擴展到幼稚園。

港府宣布全港幼稚園於本周六（26日）起停課。（資料圖片／羅國輝攝）

香港迎來冬季流感高峰期，流感持續肆虐，政府今日公布，全港幼稚園及幼兒中心周六起提前放農曆年假。突然提早「放假」，相信最感到開心的是學童，但家長們則要重新安排時間照顧。

行政會議成員、民建聯張國鈞表示，今年就讀K3的小女兒剛出完水痘，早已放了一星期假，如今再放假感女兒固然雀躍，卻辛苦了太太，「對我的女兒來說很開心，她在家裏可為非作歹，但太太連原來僅有的休息時間，以及做家務的時間都沒有了」。

他說，停課是一個合適的安排，可減低幼童患病的風險，又指明白有不少家長會被停課安排打亂時間表，笑言要找公公婆婆「求救」，正好發揮香港許多家庭祖父母的作用。民建聯陳恒鑌則笑言太太對停課安排感到「開心」，不用早起床送兒子上學，又可以陪兒子到公園嬉戲，但指會避免到人口密集的地方。

民主黨許智峯的兒子就讀K3，女兒則就讀小一。他說，突然停課影響接送小孩上學安排，而由於姊姊要繼續上學，兒子就「被迫」要和太太一齊送女兒回校，「都幾『論盡』，而帶兒子外出又會增加（感染）風險，變相抵銷了停課的原意，對我們來說都幾難安排」。公民黨譚文豪的一對子女就讀K2，他認為當局略遲公布停課的決定，認為可以早一至兩日讓家長知悉情況，作出相應部署，「甚至有些家長會想，反正小朋友放假，不如自己都請假一家大細去幾日旅行」。他們都認為，當局應將疫苗注射計劃擴展至幼稚園。

建制派立法會議員陳凱欣的一對子女分別就讀小一及小四，她稱雖然不受停課影響，但學校每日都會透過簡訊通知家長學生感染流感的數目，又呼籲學生要做好預防措施，作為媽媽難免會感到擔心。 她認為，當局可及早做好預防措施，建議《財政預算案》預留撥款，將疫苗注射計劃擴展至幼稚園、中小學、以至大學。她又以澳門為例，疫苗注射計劃由幼稚園至大學也有推行，從而令當地爆發流感疫情沒香港那麼嚴重，認為港府可以借鏡。