【派錢4000】鼓勵不貼郵票？　張建宗：方便、特殊安排

政府派發4000元，引發社會不少批評安排欠佳，政府昨日公布優化措施，其中未有貼足郵票的信件也會處理，被質疑鼓勵不貼郵票。署理特首張建宗今日（24日）出席活動後表示，如果不貼郵票直接寄出，職津辦會反映給申請人已收到信，強調政府不是鼓勵人不貼郵票，希望明白是有責任，「我們真的在一個互諒互讓、特殊環境以利民便民，所以大家不要只向極端的環境去想。我們不是鼓勵這樣做的，純粹是帶給一個方便、一個特殊的安排」。

署理特首張建宗今日（24日）出席活動後表示，如果不貼郵票直接寄出，職津辦會反映給申請人已收到信，強調政府不是鼓勵人不貼郵票，希望明白是有責任。（政府新聞處）

張建宗表示，即使所付的郵資不足，「假如（郵資）是兩元以外，可能是三元七角，你付少了點」，政府都會採取通融的做法。他強調是特殊做法，是不想申請被「打回頭」，或要申請人再去郵政局取回那封信再去補錢，「安排是特事特辦，目的只有一個──利民便民」。

對於被指會鼓勵不貼足郵票，甚至不貼郵票，張建宗相信市民一般都有責任感，但如果郵票都不貼只是直接寄出，政府收到以後亦會反映給申請人聽已收到信。

他重申一般來說，沒貼郵票郵政局是不會送信，亦不是鼓勵人不貼郵票，「真的在一個互諒互讓、特殊環境以利民便民，所以大家不要只向極端的環境去想。我們不是鼓勵這樣做的，純粹是帶給一個方便、一個特殊的安排」。他說，事後可再作一個全面檢討。