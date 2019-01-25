派錢被轟反成連任契機？　林大輝笑言：我話唔支持林鄭有人信咩？

政府近日因派錢4000元引來民怨四起，被批評安排不周。全國政協委員林大輝今日（25日）出席傳媒午宴時卻指，今次派錢引來的風波，是因為政府沒有連續性，如果由特首林鄭月娥連任，相信下次派錢就不會出亂子，他更笑言「我話唔支持（林鄭）有人信咩？」

全國政協委員林大輝稱派錢引來的風波，是因為政府沒有連續性，如果由特首林鄭月娥連任，相信下次派錢就不會出亂子。(林景輝攝)

他表示今次派錢4000元、長者綜援等事件，顯示政府部門粗疏，執行上令人誤會動機，以為是無意派錢，令市民不滿，坦言「派錢派到畀人鬧真係失敗」。

但他其後拋出新理論，指上次派錢6000元及今次派錢都引來批評，是因為政府沒有連續性，「今次喝倒采，下次都係林鄭連任而派錢，有經驗，做得好些，就會歡呼喝采」。

被問及現已支持林鄭連任，林大輝笑言「我話唔支持（林鄭）有人信咩」，他建議擔任特首是長途賽，時間分配要做得好，「要有足夠精神、體力，先做得好」。

林大輝去年底獲委任理工大學校董會主席，他指首項工作是籌備在大灣區開設分校，現時在東莞、廣州及深圳物色地點，農曆新年後會走訪多個地方與市政府會面，希望可找到500至1000畝土地設校，將理大著名的學科，如酒店、康復治療等推廣到大灣區。