【校園欺凌】校方阻學生報警？　楊潤雄：會派員親自到校了解

沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學早前爆出欺凌事件，其後更有多過一條校內欺凌短片在網上流傳，兩條短片中受害人分別被多名同學毆打，甚至壓制於地上脱褲拍打屁股。事態引起公眾譁然，再度關注校園欺凌問題，而校方亦被指過往發現同類事件時處理不當，更有指校方曾阻止受害學生報警，情況令公眾轉向聚焦處理校園欺凌事件的機制。 教育局長楊潤雄今日（26日）表示，警方正處理事件，不會直接評論，但教育局對欺凌事件「零容忍」的態度十分清晰；又相對於學校處理手法，教育局會派員親自到校了解。

沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學早前爆出欺凌事件。（資料圖片／黃偉民攝）

楊潤雄表示，會與校方詳細討論，讓校方在訓示處理上做得更好，更加能幫到受影響學生；又指，已就有關事件聯絡學校，並有心理學家到校輔導受影響學生，而教育局亦會與校方詳細討論，讓校方在訓示處理上做得更好，更加能幫到受影響學生。

對於有指校方過往處理欺凌事件時，曾阻止受害學生報警。楊潤雄就稱，教育局會派員到校親自了解，詳細與學校交流，讓學校能在未來工作上做得更加好，更加能配合教育局的政策與指引。

↓↓↓馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌事件，一段網上片段拍得一名男學生疑被多名同學施以「扭耳仔」、脫褲及拍打屁股等行為。↓↓↓