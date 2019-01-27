【預算案．持續更新】fb直播　王祖藍主持　陳茂波就派錢混亂致歉

《財政預算案》將於下月底發表，財政司司長陳茂波近月積極收集市民對《預算案》的意見。他今天（27日）下午4時將破天荒以Facebook直播，接受市民即時提問，稱要「正面接波」。 他於直播時稱，對於派錢4000元引起混亂，「令大家咁唔方便，成個政府都唔想見到，真係好抱歉」，他又坦言理解市民對派錢4000元安排混亂的感覺，直言自己「抵鬧」，「咁唔方便真係抵鬧」。

陳茂波（吳鍾坤攝）

【16:28】有留言問到政府為鼓勵市民轉用電動車而推出的電動車首次登記稅的寬減措拖問題，指政府推行成效不彰，市面上氣油車沒有明顯減少，認為當局「1換1」換車計劃免最多25萬元稅款不夠吸引，可以加大免稅額度。

陳茂波表示會請環境局檢討政策，「在這方面作出放寬」，而解釋現時提供的25萬免稅額，已足夠令市場上9成的中價車輛持有人受惠，「如果是貴價車輛的車主，就要自己俾多啲」。

【16:24】談及醫療系統近月「爆煲」的問題，王祖藍提到近日藝人拍片支持醫療人員捱轟，坦言「戥我班friend好慘，好心做壞事」。

陳茂波表示，去年已增加80億元醫療經常性開支，又指去年立法會通過《醫生註冊條例》，海外醫生可來港提供服務，他指目前有20個申請，他表示希望增建醫院和訓練多些醫護人員。

【16:21】有網民提到政府的工程經常超支，他指發展局已成立公務工程成本控制辦公室，以助控制成本。他又提到為何不全民派錢，他指派錢4000元只涉及110億元，若全民派錢將耗費至200至300億元，他指100億元已可興建一家兒童醫院。

【16:17】陳茂波被留言問到「關愛共享計劃」的申請要求為何一改再改，填表格安排十分擾民，他回應指政府希望資源要用得其所有針對性，「當然要攞資料」。對於計劃造成的不便，他解釋「關愛共享計劃」不是當局一直「做開」，要招聘人要做電腦系統，「我也想早點派給大家，會吸收經驗」，並再三道歉「今次令大家咁唔方便，真的不好意思」。

主持人追問來年會否還會派錢， 陳聞言大笑，指政府較去年少三分之二盈餘，「資源分配上和所有打工仔一樣，最緊要保住份工」。

【16:03】剛從瑞士返港的陳茂波稱，在瑞士亦有留意香港情況，「令大家咁唔方便，成個政府都唔想見到，真係好抱歉」，他又坦言理解市民對派錢4000元安排混亂的感覺，直言自己「抵鬧」，「咁唔方便真係抵鬧」。對於有指應全民派錢，他解釋政府的理財新哲學應有針對性，全民派錢並不適用。

王祖藍在直播中讀出市民的留言，其中讀出網民Sword Lam的留言：「派錢：一係當初就企硬唔好派，派就唔該爽手少少，搞咁多花款，不倫不類，派錢都可以派到激起民憤，財爺可說前無古人」。

【16:00】是次Facebook直播由廣西政協委員、藝人王祖藍擔任主持，陳茂波稱上月其中一個諮詢會，期間遇上代表演藝人協會出席的王祖藍，於是邀請他擔任主持，又稱王可為他「分咁啲嬲嬲」。

為籌備今年的《預算案》，陳茂波特意在Facebook開設專頁，收集市民意見。他今日（27日）下午4時將破天荒以Facebook直播，接受市民即時提問，稱要「正面接波」和「即管交波俾波叔啦喂」。

截止下午3時，直播貼文已吸引1,200個留言，大部分網民都是批評派錢安排混亂，較前司長曾俊華的派錢表現差，亦有不少網民要求增加醫療開支，解決醫療人手不足的問題。