【預算案】醫療系統爆煲　陳茂波指若需增資源　政府會毫不猶疑

近月流感肆虐，醫護人員因工作量大增「爆煲」。財政司司長陳茂波今日（27日）以Facebook直播方式，收集市民對《預算案》的意見，不少網民促陳茂波增加醫療撥款和開支。 陳茂波指出，醫療問題是香港的「痛點」，若醫療系統需要資源，政府將會毫不猶疑地提供支援。他重申，去年《預算案》增撥80億元醫療經常性開支予醫管局，又預留3000億元重建醫院，形容政府在醫療問題上「努力中」。

陳茂波指出，醫療問題是香港的「痛點」，若醫療系統需要資源，政府將會毫不猶疑地提供支援。（資料圖片／林若勤攝）

形容醫療問題屬香港「痛點」

大批網民就醫療問題質問陳茂波，甚至批評政府在此問題上「好似（青年發展委員會副主席）劉鳴煒一樣咁離地」，陳茂波表示，去年《預算案》增撥80億元經常性開支予醫管局，也預留3000億元作出重建醫院，指兩個十年醫院發展計劃完成後，可增加一萬張病牀。陳茂波又指出，已增撥資源予中大、港大和理大，增加醫療人員相關學科的學額，形容政府在醫療問題上「努力中」。

陳茂波又指出，醫療問題是香港的「痛點」，若醫療系統需要資源，政府將會毫不猶疑地提供支援。陳茂波又提到，去年立法會通過《醫生註冊條例》，海外醫生可來港提供服務，他指目前收到20個申請，他盼日後能增建醫院，以及訓練更多醫護人員。

主持王祖藍提到，醫療系統近月「爆煲」，有藝人拍片支持醫療人員但捱轟，王祖藍坦言「戥我班friend好慘，好心做壞事」。

陳茂波指，勞福局聆聽意見後，會繼續檢視和作出修訂長者綜援安排。（資料圖片／林若勤攝）

提高長者綜援年齡 陳：非「逼人做嘢」而是「鼓勵就業」

政府近期亦因把申請長者綜援的年齡調高至65歲而捱轟，陳茂波強調，新措施不是「逼人做嘢」，而是鼓勵就業，強調勞福局聆聽意見後，會繼續檢視和作出修訂。有網民問到公務員退休年齡會否同樣延至65歲，陳茂波稱新入職公務員的退休年齡為65歲，現職的亦可選擇是否延至65歲退休。

新移民問題同樣備受關注，陳茂波指大部分新移民都是家庭團聚，又指香港是移民城市，身邊很多朋友或朋友的父母都是內地移民，希望港人對新移民理解和同情。有網民反駁指，新移民應到大灣區家庭團聚，陳茂波指是否移居內地都是港人自由意願，「政府唔可以逼人返大灣區」。有網民要求不讓新移民申請公屋和綜援，陳茂波笑言：「合唔合法架？」