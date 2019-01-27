【預算案】陳茂波直播鬆口　擬放寬電動車「一換一」條件

財政司司長陳茂波今（27日）下午在Facebook直播，接受市民即時提問，為下月底發表《財政預算案》收集意見。由於近日醫管局上載明星名人為醫護人員打氣的短片，「離地」做法引起全城非議。醫療問題順勢成為網民最關注的議題，陳茂波收到大量相關留言。 在安老議題上，他解釋指政府在增加安老院及殘疾人士院舍問題上面臨覓地困難，勞福局正研究創新做法，以要求短期內增加安老院床位。另外在推動電動車政策上，陳茂波也鬆口表示已請環境局檢討放寬「一換一」換車計劃條件。

陳茂波指勞福局目前正研究是否有創新做法，能達至在短期內增加安老院床位。（資料圖片）

不少網民都關注安老問題，有人質疑政府曾表示當局不實行全民派錢是為把資源用得其所，投入在醫療保健上，為何《財政預算案》中不見相關政策？亦有網民追問政府增建安老院進度，陳茂波解釋指，去年《財政預算案》中對醫管局開支加碼，以增加前線醫護人員薪酬等，若然醫管局檢討政策後認為有改善空間，「資源上我們會配合」。

陳又指政府去年亦增撥300億元以增加安老院及殘疾人士院舍，亦但因覓地困難，推動不理想。指勞福局目前更研究是否有創新做法，達至在短期內增加安老院床位。

電動車「一換一」換車計劃一直被外界指條件過緊，財政司司長陳茂波表示已請環境局檢討放寬條件。（資料圖片/盧翊銘攝）

擬放寬電動車「一換一」條件

政府為鼓勵市民轉用電動車，前年推出的電動車首次登記稅的寬減措拖。電動車政策研究組的專頁有份留言，批評政府推行成效不彰，市面上氣油車比例不減反增。本身支持轉用電動車的王祖藍亦向陳茂波投訴，當局「一換一」換車計劃門檻過高。

陳茂波表示當局不鼓勵路面車輛數目增加，所以購入新車的車主獲較少補貼。對於「一換一」換車計劃條件過緊，他已請環境局檢討政策，「在這方面作出放寬」。王祖藍追問他為何不能效法其他國家提供完全免稅優惠，陳解釋現時提供的25萬免稅額，已足夠令市場上9成的中價車輛持有人受惠，「如果係買貴價車輛的就唔好意思﹐要自己俾多啲」。