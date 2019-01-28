【預算案】陳茂波就派錢混亂致歉　區諾軒：非單單道歉能了事

《財政預算案》下月底發表，財政司司長陳茂波昨日（27日）下午以Facebook直播，接受市民即時提問。他多次就派錢4000元的安排混亂致歉，又稱自己「抵鬧」。 民主派立法會議員區諾軒認為，事件並非單單道歉便能了事，認為陳茂波與其道歉，不如想想有何方法理順派錢安排。區建議改革派錢表格的內容，同時增設電子渠道予市民填寫資料。 工聯會立法會議員何啟明則表示，陳茂波道歉與否對事件無影響，又說既然陳茂波道歉，希望政府下次若再派錢，安排能夠有所改善。

何啟明被問到是否就陳茂波的道歉收貨，何啟明直指，陳茂波道歉與否對事件無影響，他希望政府下次若再派錢，安排能夠有所改善。（資料圖片／盧翊銘攝）

區諾軒表示，派錢安排混亂並非單單道歉便能了事，他指出即使陳茂波道歉，不便的派錢安排仍困擾市民，又認為陳茂波與其道歉，不如想想有何方法理順派錢安排。早前批評申請表格冗長不堪、更列出表格上九大荒謬之處的區諾軒建議，政府正階段應改革派錢表格的內容，同時設電子渠道填寫資料。

何啟明被問到是否就陳茂波的道歉收貨，何啟明直指，陳茂波道歉與否對事件無影響，他希望政府下次若再派錢，安排能夠有所改善。至於應否再理順現行派錢安排，他直指：「唔好再郁（安排）」，他指現行安排已十分混亂，若再改只會更加混亂。陳茂波在直播中就公屋免租和全民免電費「落閘」，何啟明希望陳茂波「唔好太快落閘」，又認為落閘只會對陳茂波不利。