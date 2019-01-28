民建聯呻區議辦租金貴　劉江華：租金貴就請少個人

政府建議下屆區議會任期起，把議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元。而兼任立法會議員或行政會議成員的雙料區議員酬金扣減三分之一安排，亦會取消，變相加人工。 民政事務局局長劉江華今(28日)出席立法會民政事務委員會會議，討論區議會議員的酬金和津貼安排。民建聯議員在會上反映指現時區議員開支津貼不足，尤其是辦事處設於非公屋區的區議員，餘下開支僅夠聘請一位議員助理。 劉江華解釋指，過去兩屆區議員營運開支增幅分別為34%及15%，數字已大幅提升，強調當局重視區議員的工作，但也要有所平衡。

民建聯議員今在民政事務委員會會議上上反映指現時區議員開支不足，尤其是辦事處設於非公屋區的區議員，餘下開支僅夠聘請一位議員助理。(歐嘉樂攝)

文件提出，區議員辦事處在結束辦事處時，增加不設上限的獨立部份以支付法定遣散費。民建聯區議會功能界別議員劉國勳對措施表示歡迎，指政府過去提供$72,000款額，不足以支付資深議助的遣散費，有區議員要「倒貼」。劉國勳希望有關安排可以於今屆實行，提早落地，「始終對區議員個人利益無沖衝，資金是給議員助理的。」

另外他又提出，部份設於舊區及私人屋院的區議員辦事處，租金介乎一萬至兩萬港元，而區議員可實報實銷的開支上限僅四萬，「議員工作越來越繁重，餘下的最多只夠請一個助理。」希望當局考慮對非公屋議辦增加補貼。

劉江華回應指，當局每屆任期內開支都是整體撥款，在今屆突然改動並不可行。區議員租金問題亦可於營運開支中自由調撥，「租金多就請少個人，租金少就請多個。」指每區有其特性，而且當局已連續兩屆增撥營運開支，當中已考慮到租金及人工上調比例。

民建聯議員葛珮帆追問議辦租金問題，強調無論如何調配營運開支都只夠請一個助理，薪金加幅亦難與私人市場競爭，而區議員至少需要兩個助理才能應付日常工作。

劉江華解釋指，過去兩屆區議員營運開支增幅分別為34%及15%，數字已大幅提升，他強調當局重視區議員的工作，但也要有所平衡。(歐嘉樂攝)

劉江華再解釋，點出每個區議員選區情況不同，某些區佔地相當全港十份之一，有些區僅五座樓範圍。過去兩屆區議員營運開支增幅分別為34%及15%，數字已大幅提升，強調當局重視區議員的工作，但也要有所平衡。