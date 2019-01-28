馮檢基補選開支逾百萬　獲珠海政協捐贈　自己及太太付8成費用　

去年11月舉行的九龍西立法會補選塵埃落定，各候選人陸續遞交選舉開支。自言以30、40萬元儲蓄參選的「政壇元老」馮檢基，其選舉開支約為102萬元，扣除逾27萬元的捐贈，他和太太須自掏腰包約80萬元。 馮檢基的選舉開支中，花費最多的是選舉廣告，佔逾50萬元；除了太太贊助十萬元，當中較為注目的是由小巴大王馬亞木之子、珠海市斗門政協馬僑生捐出三萬元。

馮檢基申報的總開支是102.5萬元，以他得到12,509票計算，即每票價值82元；建制派代表陳凱欣申報的選舉開支為146.2萬多元，她獲得以106,457票，即每票價值13.7元。(資料圖片/李澤彤攝)

馮檢基打着「反對欽點plan b」的號旗參選九西補選，根據選舉事務處公布的立法會選舉開支及捐贈申報資料，馮檢基申報的總開支是102.5萬元，以他得到12,509票計算，即每票價值82元。當中選舉廣告開支佔總開支逾半，為51.8萬元， 各項廣告開支中，以小巴車身廣告的花費最多，支出逾14萬元。

同樣在11月參選九龍西補選，建制派代表陳凱欣申報的選舉開支為146.2萬多元，以她獲106,457票計算，即每票「價值」13.7元，馮檢基高出約5倍。

選舉捐贈方面，馮檢基太太最為「豪爽」，捐出10萬元、一間名為High Express Ltd的公司則捐出五萬元現金；曾任方國珊助理的西貢區議員張美雄、曾參選九西補選的蔡東洲亦分別捐出1,111元和兩千元。而曾被傳媒指收取左派資金的馮檢基，其捐贈人中包括「小巴大王」馬亞木之子、珠海市斗門政協馬僑生捐出三萬元。馬僑生除擔任珠海市斗門政協委員，還擔任潮州商會常董、香港九龍新界公共專線小型巴士聯合總商會名譽會長等；其父親馬亞木是全港最大規模的專線小巴經營商、冠榮車行的經營者。

馮檢基的各項廣告開支中，以小巴車身廣告的花費最多，支出逾14萬元。(資料圖片)

此外，馮檢基在參選初期曾稱會發起眾籌，預料網上會有3000至4000名朋友，可籌得約30至40萬元，惟在選舉開支中未見有該選項的申報。