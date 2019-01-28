傳羅致光不願暫緩扣200元「懲罰金」　林鄭兩度下撤令

政府收緊長者綜援門檻，一眾年近「中年」的問責高官淪眾矢之的，措施被逼跪低再跪低。社福團體早前獲告知，60至64歲健全綜援受助人需參加自力更生綜合就業援助計劃，否則將每月被扣200元，惟勞福局局長羅致光今（28日）宣布暫緩有關安排，再次打倒昨日的我。 建制派圈子流傳，200元「懲罰金」事件在短短幾日間出現大轉折，林鄭在內部要求羅致光重新檢討，而羅最初不願意刹停，直到林鄭第二度「下旨」，才無奈宣布暫緩。

建制派圈子流傳，羅致光最初不願意刹停200元「懲罰金」，直到林鄭第二度「下旨」，才無奈宣布暫緩。(資料圖片)

政府決定於下月1日調高長者綜援年齡門檻至65歲，同時向60至64歲健全成人綜援受助人推出每月1060元的「就業支援補助金」，上周五26間營運「自力更生綜合就業支援計劃」的社福機構代表首次獲社署告知，申請者若不參與計劃搵工，每月的綜援金額需扣減200元，社福界批評是「懲罰金」。

周六早上，作為主事官員的羅致光在電台節目解畫，指大部分申請者都「好自願性做事」，「有少少象徵式要求是合理」，相信絕大部分人不會受影響。

差不多時間，政務司司長張建宗在一公開活動見記者時稱，「自力更生計劃」是協助就業，不是迫長者「搵工」，而是鼓勵他們「站起來」，申請人若不接受應給予充分理由，強調焦點是充分鼓勵就業，而非該200元。由羅致光的「象徵式」解畫，到張建宗的長者「站起來」言論，均顯示直到周六上午，當局都企硬實施所謂的200元「懲罰金」措施。

到了晚上，形勢卻出現戲劇性發展，有消息傳出羅致光打算暫緩扣200元，而轉捩點正是林鄭已從瑞士外訪回港。建制派更流傳，向「不搵工」長者扣200元綜援金的措施，林鄭不表認同，後來聽到連建制派都不支持，遂要求羅致光考慮擱置，以免令收緊長者綜援爭議再度高燃，惟羅最初堅持政策理念無問題，沒有即時自我糾正，直到林鄭第二度「表達關注」，他才答允「積極研究」，最終在今早立法會福利事務委員會特別會議上親自向措施宣判「死刑」。

該名建制派人士批評當局推出扣200元措施是精神分裂，一方面推出1060元失業支援補助金彌補受影響人士經濟損失，一方面對失業人士斤斤計較要從綜援金中扣減200元，反映當局進退失據，章法已亂。為何從政多年的羅致光估計不到措施會被攻擊而難產收場？該建制派人士笑言：「他智商160，可能高到一般人都理解唔到。」

另一消息渠道說，林鄭只是向羅致光「表達了看法」，由羅致光深思熟慮後改弦易轍。該人士聽聞，林鄭在過去的周末召開過政府內部會議，討論扣減200元措施的優劣，會上多人表明對措施有保留，羅致光「順從眾議」表示會回去積極研究，結果在今早宣布暫緩措施。